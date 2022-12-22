В течение декабря учащиеся 7 – 11 классов тернопольских школ посещали с учителями образовательный хаб и проводили лабораторные работы с помощью шлемов виртуальной реальности. А также специальной программы, позволяющей "оживлять" учебник.
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Школьники смогут учиться с помощью виртуальной реальности
На занятиях ученики погружались в виртуальный мир планет солнечной системы, выполняли эксперименты по законам Ньютона и много других полезных опытов по физике.
Учитель физики школы №28 Ольга Слободюк уверяет, что благодаря таким методам обучения дети гораздо лучше усваивают материал. Формат нравится как школьникам, так и педагогам.
Эксперимент продолжат и в 2023 году во Львовской, Хмельницкой и других регионах Украины.
На специальной платформе имеется 200 интерактивных трехмерных лабораторных и практических работ по физике. Постепенно прибавляют и новые.
К теме Украинцев не сломать: в Киеве учительница проводила онлайн-урок прямо на улице
В Киеве учительница проводила онлайн-урок прямо на улице
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- Ее заметили в одном из районов столицы.
- После отключения света учительница не сдалась, а решила искать интернет. Нашла его у одного из супермаркетов и продолжила урок.
- Да, учительница поставила ноутбук прямо на столбик возле супермаркета и разговаривала с учениками. Она, в частности, озвучила детям домашнее задание и пообещала отправить материалы, когда появится интернет.
- В сети поражены несокрушимостью наших педагогов. Эту учительницу они уже назвали "педагогом по призванию".