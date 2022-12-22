Упродовж грудня учні 7 – 11 класів тернопільських шкіл відвідували з учителями освітній хаб та проводили лабораторні роботи за допомогою шоломів віртуальної реальності. А також спеціальної програми, яка дає можливість "оживляти" підручник.
Читайте Чи отримають вчителі у час війни вчасно зарплату
Школярі зможуть навчатися за допомогою віртуальної реальності
Під час занять учні занурювались у віртуальний світ планет сонячної системи, виконували експерименти щодо законів Ньютона та багато інших корисних дослідів з фізики.
Учитель фізики школи № 28 Ольга Слободюк запевняє, що завдяки таким методам навчання діти набагато краще засвоюють матеріал. Формат подобається як школярам, так і педагогам.
Експеримент продовжать і у 2023 році на Львівщині, Хмельниччині та в інших регіонах України.
На спеціальній платформі наявні 200 інтерактивних тривимірних лабораторних та практичних робіт з фізики. Поступово додають і нові.
До теми Українців не зламати: у Києві вчителька проводила онлайн-урок просто на вулиці
У Києві вчителька проводила онлайн-урок просто на вулиці
- У Києві вчителька через аварійні відключення світла проводила урок просто на вулиці.
- Її помітили в одному з районів столиці.
- Після відключення світла вчителька не здалася, а вирішила шукати інтернет. Знайшла його біля одного із супермаркетів і продовжила урок.
- Так, вчителька поставила ноутбук просто на стовпчик біля супермаркету і розмовляла з учнями. Вона, зокрема, озвучила дітям домашнє завдання і пообіцяла надіслати матеріали, коли з'явиться інтернет.
- У мережі вражені незламністю наших педагогів. Цю вчительку вони вже назвали "педагогом за покликанням".