"Оживили" учебник: украинские школьники смогут учиться с помощью виртуальной реальности

В Тернопольской области на базе Образовательного хаба стартовал новый интересный проект для учеников. Учащиеся смогли изучать физику с помощью виртуальной и дополненной реальности.

В течение декабря учащиеся 7 – 11 классов тернопольских школ посещали с учителями образовательный хаб и проводили лабораторные работы с помощью шлемов виртуальной реальности. А также специальной программы, позволяющей "оживлять" учебник.

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Школьники смогут учиться с помощью виртуальной реальности

На занятиях ученики погружались в виртуальный мир планет солнечной системы, выполняли эксперименты по законам Ньютона и много других полезных опытов по физике.

Учитель физики школы №28 Ольга Слободюк уверяет, что благодаря таким методам обучения дети гораздо лучше усваивают материал. Формат нравится как школьникам, так и педагогам.

Эксперимент продолжат и в 2023 году во Львовской, Хмельницкой и других регионах Украины.

На специальной платформе имеется 200 интерактивных трехмерных лабораторных и практических работ по физике. Постепенно прибавляют и новые.

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