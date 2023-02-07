Школьникам в Одессе продлили каникулы, а дошкольников возвращают в садики
Источник:Елена Буйневич
В школах Одессы из-за сложной энергетической ситуации продлили каникулы. Зато дошкольников возвращают в садики.
О ситуации с учебой в городе рассказала глава департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич. Также уточнила, какая ситуация с питанием детей в учебных заведениях на сегодня.
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Как будут учиться дети в Одессе
Так, чиновница сообщила, что с 8 февраля садики, работающие очно, возвращаются к обычному графику работы. Питание детей обеспечат. Приготовление и доставку пищи, по ее словам, в учебных заведениях, в которых есть свет, организовали за два дня.
В школах Одессы продлили каникулы до конца недели.
По решению администрации, начинают очные занятия школы, в которых есть свет. Учреждения информируют родителей о ситуации в конкретной школе,
– подчеркнула Буйневич.
Накануне в Одессе объявили каникулы в школах
В Одессе из-за значительных проблем с электроснабжением в школах объявили небольшие каникулы. Школьники отдыхали 6 и 7 февраля.
В садах работали дежурные группы.
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Что известно об аварии со светом в Одесской области
- 3 и 4 февраля в Одесской области произошло две масштабные аварии на подстанции. В результате полмиллиона человек остались без света.
- Тогда из Киева в регион по просьбе администрации Одессы отправили министра энергетики и руководителя Укрэнерго. Впоследствии Денис Шмигаль поручил создать круглосуточный правительственный штаб во главе с министром энергетики, в который также войдут исполняющий обязанности главы МВД, главы ГСЧС и ОВА, руководитель Укрэнерго и т.д.
- На 5 февраля глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий отметил, что существенные проблемы со светом остаются. Ограниченное энергоснабжение имеет около 300 тысяч абонентов.
- В области действует пропорция света: 2 часа – включено, 10 – выключено. По словам Кудрицкого, 10 февраля Одесса сможет вернуться к привычным графикам отключения.