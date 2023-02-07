Школьникам в Одессе продлили каникулы, а дошкольников возвращают в садики

В школах Одессы из-за сложной энергетической ситуации продлили каникулы. Зато дошкольников возвращают в садики.

О ситуации с учебой в городе рассказала глава департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич. Также уточнила, какая ситуация с питанием детей в учебных заведениях на сегодня.

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Как будут учиться дети в Одессе

Так, чиновница сообщила, что с 8 февраля садики, работающие очно, возвращаются к обычному графику работы. Питание детей обеспечат. Приготовление и доставку пищи, по ее словам, в учебных заведениях, в которых есть свет, организовали за два дня.

В школах Одессы продлили каникулы до конца недели.

По решению администрации, начинают очные занятия школы, в которых есть свет. Учреждения информируют родителей о ситуации в конкретной школе,

– подчеркнула Буйневич.

Накануне в Одессе объявили каникулы в школах

В Одессе из-за значительных проблем с электроснабжением в школах объявили небольшие каникулы. Школьники отдыхали 6 и 7 февраля.

В садах работали дежурные группы.

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