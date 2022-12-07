Когда зимние каникулы в школах разных воеводств Польши: точные даты
В школах Польши, как и в украинских, учебный год начался 1 сентября. Продлится он до 23 июня 2023 года.
В министерстве образования и науки Польши заранее прописали календарь зимних школьных каникул на учебный год 2022-2023. Когда уйдут на отдых польские школьники и насколько, читайте в материале 24 канала .
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Учебный год в школах Польши 2022 – 2023
Школы поделены на базовую и старшую, то есть лицеи и техникумы. У всех есть свои графики и расписание.
Учебный год в школах Польши делится на два семестра. Первый длится с сентября по январь, второй – с января по июнь. У школьников есть 4 периода отдыха:
- рождественские каникулы;
- зимние каникулы;
- весенние каникулы;
- летние каникулы.
Когда зимние каникулы в школах Польши 2022 – 2023
Рождественские каникулы в школах Польши традиционны. В этом учебном году дети будут отдыхать с 23 декабря 2022 по 2 января 2023 года.
Также они уйдут на двухнедельные зимние каникулы в январе или феврале. Точные даты определяют в регионах – воеводствах.
Расписание зимних каникул:
- 16 – 29 января 2023 года: Люблинское, Лодзькое, Подкарпатское, Поморское, Силезское воеводства;
- 23 января – 5 февраля 2023 г.: Подляское, Варминско-Мазурское воеводства;
- 30 января – 12 февраля 2023 г.: Куявско-Поморское, Любушское, Малопольское, Свентокшиское, Великопольское воеводства;
- 13 – 26 февраля 2023 г.: Нижнесилезское, Мазовецкое, Опольское, Западнопоморское воеводства.
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Кроме того, во время рождественских праздников запланирован перерыв в обучении школьников – с 23 декабря 2022 по 1 января 2023 года.
Также школьники будут отдыхать 6 января – на Праздник Трех Королей, ведь этот день в Польше выходной.