В МОН подчеркнули, что создание безопасных условий пребывания учеников в школах – один из главных приоритетов государства во время войны в Украине. Одним из путей решения этого вопроса является создание классов безопасности в учебных заведениях.

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Зачем нужны классы безопасности

Украинские школы совместно с ГСЧС и органами местного самоуправления должны создать в учебных заведениях классов безопасности.

Благодаря этому учеников будут обучать основам безопасной среды, в частности знаниям по:

правил пожарной безопасности,

правил минной безопасности,

правил гражданской защиты в целом,

усвоение алгоритма действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций разного характера.

Функционирование таких классов безопасности будет задействовано в воспитательном и образовательном процессе.

Требования к устройству классов безопасности

Классы безопасности – это в первую очередь интерактивные классы, техническое оснащение которых позволяет обеспечить образовательный процесс и постоянное активное взаимодействие учащихся и учителей. Для устройства классов безопасности рекомендуется использовать классные комнаты (учебные аудитории), в которых проведен современный ремонт и не содержат элементов советской эпохи.

Должна быть возможность размещение в них одновременно до 30 человек. Поэтому помещение должно быть обеспечено необходимым количеством парт и стульев для проведения занятий.

Для технического оснащения класса безопасности можно использовать телевизоры, видеопроекторы, стенды с обожженными предметами, магнитные доски, маркерные доски, огнетушители, противогазы, детскую одежду спасателей, детские каски, игрушки, конструкторы и т.д.

Важно! При оснащении классов безопасности необходимо учитывать возможность привлечения к занятиям лиц с особыми образовательными потребностями.

Кроме того, класс безопасности в школе рекомендуется обустроить по зональному принципу организации обучения, что будет способствовать оптимизации образовательного процесса и систематизации восприятия информации.

При обустройстве классов безопасности рекомендуется предусмотреть следующие зоны:

зона просмотра видеоуроков и презентаций;

зона пожарной безопасности (для изучения правил пожарной безопасности, алгоритма действий при пожаре, изучение основ пользования огнетушителями и т.п.);

зона минной безопасности (для изучения правил поведения при обнаружении взрывоопасных и подозрительных предметов);

зона безопасности жизнедеятельности (для изучения правил безопасного поведения в разных областях жизни);

зона домедицинской помощи (для проведения занятий и тренингов по оказанию первой домедицинской помощи при травмах различного характера и ожогах);

зона психологической разгрузки (для работы с психологами, выполнение творческих задач, проведение бесед и т.п.);

игровая зона (для детей младшей возрастной категории для проведения тематических подвижных игр и упражнений).

Методическое обеспечение для классов безопасности

Для устройства классов безопасности рекомендуется использовать любой методический и агитационный материал.

Да, для методического обеспечения классов безопасности допускается использовать любую наглядную агитацию: буклеты, открытки, плакаты, аудиоролики, видеоролики, презентации, слайды, мультфильмы, тематические раскраски, кроссворды, тесты и т.д.

Наполнение классов может изменяться и постоянно обновляться в зависимости от категорий учащихся, для которых проводятся занятия, их возрастных особенностей, привлекаемых к проведению занятий.

Техническое и методическое обеспечение классов безопасности в школах могут осуществляться учредителями или директорами школ, территориальными подразделениями ГСЧС или нацполиции, подразделениями терробороны ВСУ.

Для получения методических и демонстрационных (наглядных) материалов руководитель учебного заведения может обратиться в территориальные органы ГСЧС, полицию или учреждения здравоохранения. До проведения занятий в классах безопасности рекомендовано привлекать также медицинских работников, представителей терробороны и других подразделений ВСУ

Примерный перечень оборудования

Примерный перечень оборудования для классов безопасности в школах предполагает наличие такой мебели, вещей и технического оборудования:

доска классная;

стол детский;

стул детский;

стол учительский;

стул для учителя;

стол демонстрационный;

шкаф для хранения наглядных, демонстрационных материалов и игрушек;

ковер для игровой деятельности детей младшего школьного возраста;

мультимедийный проектор, демонстрационный экран, интерактивная доска, телевизор (не обязательно);

компьютер (ноутбук);

вебкамера, наушники, микрофон;

наглядные, демонстрационные материалы по безопасности, домедицинской помощи и т.п.;

детские игрушки, в соответствии с тематикой занятий;

тематические настольные игры.

Напомним, что у учителей в Украине есть право на отсрочку от мобилизации, но если они выполняют два условия – работа в учебном заведении должна быть основной, а занятость педагога должна быть не менее 0,75 ставки. Так что учитель, работающий на полставки, отсрочку не получит.