Так, для общественного обсуждения предлагают проект Концептуальные принципы реформирования исторического образования в системе общего среднего образования.

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МОН приглашает к обсуждению реформирования истории в школах

Замечания и предложения к указанному проекту можно подавать в произвольной форме до 24 июня 2023 года по электронному адресу: vladomila@ukr.net, r_yevtushenko@mon.gov.ua.

Контактное лицо для предоставления консультаций – Раиса Евтушенко.

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Результаты обсуждения будут размещены на вебсайте Минобразования в течение 29 июня – 1 июля 2023 года.

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МОН планирует реформировать историю в школах