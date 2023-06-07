Так, для общественного обсуждения предлагают проект Концептуальные принципы реформирования исторического образования в системе общего среднего образования.

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МОН приглашает к обсуждению реформирования истории в школах

Замечания и предложения к указанному проекту можно подавать в произвольной форме до 24 июня 2023 года по электронному адресу: vladomila@ukr.net, r_yevtushenko@mon.gov.ua.

Контактное лицо для предоставления консультаций – Раиса Евтушенко.

Результаты обсуждения будут размещены на вебсайте Минобразования в течение 29 июня – 1 июля 2023 года.

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МОН планирует реформировать историю в школах

  • Министерство образования и науки Украины полгода назад заявило, что намерено реформировать предмет истории в школе.
  • В МОН создали соответствующую рабочую группу. В ее состав входят специалисты министерства, педагоги, ученые и историки.
  • Проект документа должен быть подан на рассмотрение директората дошкольного, школьного, внешкольного и инклюзивного образования МОН не позднее 1 июня 2023 года.
  • Руководство МОН рассмотрит соответствующую концепцию реформирования исторического образования в школах до 1 июля 2023 года.