Так, для общественного обсуждения предлагают проект Концептуальные принципы реформирования исторического образования в системе общего среднего образования.
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МОН приглашает к обсуждению реформирования истории в школах
Замечания и предложения к указанному проекту можно подавать в произвольной форме до 24 июня 2023 года по электронному адресу: vladomila@ukr.net, r_yevtushenko@mon.gov.ua.
Контактное лицо для предоставления консультаций – Раиса Евтушенко.
Результаты обсуждения будут размещены на вебсайте Минобразования в течение 29 июня – 1 июля 2023 года.
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МОН планирует реформировать историю в школах
- Министерство образования и науки Украины полгода назад заявило, что намерено реформировать предмет истории в школе.
- В МОН создали соответствующую рабочую группу. В ее состав входят специалисты министерства, педагоги, ученые и историки.
- Проект документа должен быть подан на рассмотрение директората дошкольного, школьного, внешкольного и инклюзивного образования МОН не позднее 1 июня 2023 года.
- Руководство МОН рассмотрит соответствующую концепцию реформирования исторического образования в школах до 1 июля 2023 года.