Так, для громадського обговорення пропонують проєкт Концептуальних засад реформування історичної освіти в системі загальної середньої освіти.

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МОН запрошує до обговорення реформування історії у школах

Зауваження та пропозиції до зазначеного проєкту можна подавати у довільній формі до 24 червня 2023 року на електронну адресу: vladomila@ukr.net, r_yevtushenko@mon.gov.ua.

Контактна особа для надання консультацій – Раїса Євтушенко.

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Результати обговорення розмістять на вебсайті Міносвіти протягом 29 червня – 1 липня 2023 року.

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МОН планує реформувати історію у школах