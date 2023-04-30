"Нужно больше учиться": что украинцы думают об уменьшении количества предметов в школе
Украинцы довольно живо в последнее время обсуждают идею уменьшения количества учебных предметов в школе. Ее недавно озвучил глава МОН Оксен Лисовой.
24 Канал спросил у украинцев, как они относятся к идее уменьшения количества предметов в школе. Краяне также упомянули о профильной старшей школе.
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Как украинцы относятся к уменьшению количества предметов в школе
Полина заявила, что она "за" воплощение в жизнь такой идеи. В частности, по ее мнению, следует "выбросить" те предметы, которые детям не интересны, и дать возможность им выбирать.
Артем убежден, что дети должны учиться больше. Ведь, по его мнению, очень много разных интересных дисциплин, которые можно было бы преподавать в школе.
Демьян со своей стороны рассказал: положительно относится к идее уменьшения количества предметов. При этом он считает, что процесс должен быть более структурированным. Например, в старшей школе ученик должен иметь возможность выбрать профиль и отбросить предметы, которые будут лишними для него.
Госпожа Марина же убеждена, что уменьшение количества учебных предметов даст положительный результат.
Как украинцы относятся к уменьшению количества предметов: видео
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Что известно о сокращении количества предметов в школе
- Министр образования Оксен Лисовой сделал заявление о сокращении количества предметов в школах
- По его мнению, количество предметов в школах нужно уменьшить. В общем, она должна быть рациональной.
- При этом глава МОН считает, что не нужно количество предметов в школах увеличивать.
- Так, МОН сейчас будет заниматься оптимизацией учебных программ. В частности, чиновники будут изучать школьную нагрузку на детей.
- Украинцы, к слову, активно отозвались по предложению министра и в комментариях к его посту на фейсбуке высказали свои мнения. При этом рассказали о зарубежном опыте обучения их детей в разных странах.
- Глава МОН Оксен Лисовой впоследствии заявил, что ключевые учебные дисциплины, которые сейчас изучают в школе, не будут сокращать. Причем как естественные, так и гуманитарные.
- Сейчас в Украине продолжается активное обсуждение количества предметов в школах. Также МОН изучает вопросы обучающей нагрузки на учеников.