"Нужно больше учиться": что украинцы думают об уменьшении количества предметов в школе

Украинцы довольно живо в последнее время обсуждают идею уменьшения количества учебных предметов в школе. Ее недавно озвучил глава МОН Оксен Лисовой.

24 Канал спросил у украинцев, как они относятся к идее уменьшения количества предметов в школе. Краяне также упомянули о профильной старшей школе.

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Как украинцы относятся к уменьшению количества предметов в школе

Полина заявила, что она "за" воплощение в жизнь такой идеи. В частности, по ее мнению, следует "выбросить" те предметы, которые детям не интересны, и дать возможность им выбирать.

Артем убежден, что дети должны учиться больше. Ведь, по его мнению, очень много разных интересных дисциплин, которые можно было бы преподавать в школе.

Демьян со своей стороны рассказал: положительно относится к идее уменьшения количества предметов. При этом он считает, что процесс должен быть более структурированным. Например, в старшей школе ученик должен иметь возможность выбрать профиль и отбросить предметы, которые будут лишними для него.

Госпожа Марина же убеждена, что уменьшение количества учебных предметов даст положительный результат.

Как украинцы относятся к уменьшению количества предметов: видео

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