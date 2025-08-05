Ситуация со школьными учебниками в Украине в дальнейшем сложная, но не критическая. Но в целом учебников должно хватить.

Однако главное, чтобы их вовремя доставляли и они были качественными. Об этом рассказал глава Образовательного комитета Рады Сергей Бабак Укринформу, отмечает 24 Канал.

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Меняются ли учебники?

Нардеп отметил: проходят годы, а учебники внешне практически не меняются.

Они до сих пор печатаются на серой некачественной бумаге мелким или непонятным шрифтом. Имеют устаревший и неинтересный вид. А мы же хотим, чтобы учебник был современным – и по содержанию, и по дизайну, чтобы ребенку было приятно его читать, чтобы он мотивировал к обучению, а не вызывал грусть с первой страницы,

– считает Бабак.

Он добавил, что устаревшие санитарные нормы ограничивают качество печати, форматирование, выбор бумаги и тому подобное. И это не просто техническая деталь – это часть качественного образования. Также нужно изменить и подходы к содержанию.

Мы стремимся уменьшить количество ошибок, разнообразить подачу материала, сделать его ближе к современным детям. Также важно усовершенствовать систему экспертизы учебников, чтобы она начиналась раньше. Это позволит вовремя завершить весь процесс и доставить книги в школы до 1 сентября,

– заявил глава Образовательного комитета Рады.

При этом добавил: если говорить об учебниках для детей с особыми образовательными потребностями, то ситуация еще сложнее. Учебников для детей с ООП действительно не хватает, а их изготовление требует больше времени.