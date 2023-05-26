В 2024 году может не хватать учебников: МОН обнародовал перечень

В 2024 году потребуется много учебников для школьников. Список уже обнародовало Минобразования.

В список включили более 100 названий учебных учебников и пособий. Они предназначены для учеников 1 – 2, 7 – 8 и 10 – 11 классов.

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Каких учебников может не хватать в 2024 году

В список включили и 12 названий учебников и пособий для школ, где учатся дети с нарушением интеллектуального развития. Есть потребность в пособиях и для учителей.

В МОН говорят: окончательный перечень названий учебников и пособий, которые могут издаваться на средства государства, зависит от расходов, предусмотренных госбюджетом на 2024 год.

Издание учебников (кроме электронных) и пособий проходит, к слову, по результатам конкурсов. Их организует Минобразования.

Список всех учебников и пособий, в которых сейчас требуется, можно просмотреть по ссылке.

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