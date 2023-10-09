Минобразования объявило конкурс учебников: что должны знать учителя
Источник:Osvita.ua
Министерство образования и науки Украины объявило конкурс учебников для 1-х, 2-х, 7-х и 11-х классов. Авторы должны предоставить комплекты конкурсных материалов в Институт модернизации содержания образования.
При этом следует это сделать в течение определенных сроков. Подробности читайте дальше.
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МОН объявило конкурс учебников
Затем в Украине организуют ознакомление учителей с представленными материалами. Также будут обсуждаться представленные на конкурс учебники.
Организуют и онлайн презентации авторских концепций учебников, в которых примут участие авторы книг.Понимаете, что школьное очное образование перестало давать ребенку базовые знания? Это не повод для паники. Чтобы почувствовать разницу в подходе к преподаванию и обеспечить ребенка лучшими учебными материалами, испытайте дистанционное обучение в школе "Оптима" или же обратитесь к репетиторам от Optima Academy.
После школы выберут учебники и пособия и передадут результаты выбора в электронной форме в органы управления образованием.
Все детали о конкурсе учебников можно почитать на сайте Минобразования.
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Какая ситуация с учебниками для 5 и 6 классов
- В госбюджете Украины на печать учебников в этом году заложили около 755 миллионов гривен.
- Но этого мало для печати нужных учебных книг. Потому с финансированием помогают международные партнеры.
- В первую очередь, бюджетные и донорские средства направили на печать учебников для 5 и 6 классов НУШ. Все потому, что программы в этих классах изменились.
- Часть учебников для 5 и 6 классов уже опубликовали и доставили в области, информировали в Минобразования.
- Остальные обещают доставить уже в декабре.