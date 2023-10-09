Минобразования объявило конкурс учебников: что должны знать учителя

9 октября 2023, 16:39
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Источник:

Osvita.ua

Министерство образования и науки Украины объявило конкурс учебников для 1-х, 2-х, 7-х и 11-х классов. Авторы должны предоставить комплекты конкурсных материалов в Институт модернизации содержания образования.

При этом следует это сделать в течение определенных сроков. Подробности читайте дальше.

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МОН объявило конкурс учебников

Затем в Украине организуют ознакомление учителей с представленными материалами. Также будут обсуждаться представленные на конкурс учебники.

Организуют и онлайн презентации авторских концепций учебников, в которых примут участие авторы книг.

Понимаете, что школьное очное образование перестало давать ребенку базовые знания? Это не повод для паники. Чтобы почувствовать разницу в подходе к преподаванию и обеспечить ребенка лучшими учебными материалами, испытайте дистанционное обучение в школе "Оптима" или же обратитесь к репетиторам от Optima Academy.

После школы выберут учебники и пособия и передадут результаты выбора в электронной форме в органы управления образованием.

Все детали о конкурсе учебников можно почитать на сайте Минобразования.

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Какая ситуация с учебниками для 5 и 6 классов

  • В госбюджете Украины на печать учебников в этом году заложили около 755 миллионов гривен.
  • Но этого мало для печати нужных учебных книг. Потому с финансированием помогают международные партнеры.
  • В первую очередь, бюджетные и донорские средства направили на печать учебников для 5 и 6 классов НУШ. Все потому, что программы в этих классах изменились.
  • Часть учебников для 5 и 6 классов уже опубликовали и доставили в области, информировали в Минобразования.
  • Остальные обещают доставить уже в декабре.
Автор: Марія Волошин