Как ученикам с ТОТ и тем, что за границей, получить аттестаты: ответ МОН

В этом году ученики не будут испытывать трудностей с получением аттестатов об окончании украинской школы. Даже те, кто до сих пор находится за границей или на временно оккупированных территориях.

Об этом во время эфире национального телемарафона рассказал заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко. По его словам, все механизмы отработаны.

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Получат ли ученики из ТОТ и за рубежом аттестаты

Находящиеся за рубежом школьники могут получить свои аттестаты об окончании украинской школы в дипломатических учреждениях, уточнил чиновник. Если они вернутся на Родину, никаких проблем с получением аттестатов также не будет.

Витренко добавил и то, что находившиеся на В дети также не будут иметь проблем с получением свидетельства об образовании. На опасных во время войны территориях, где обучение длилось все время онлайн, аттестаты можно получить в управлениях образования, а не в школах. В школу идти опасно, уточнил чиновник.

В этом году мы очень хорошо подготовлены к старту выпускной и вступительной кампаний,

– подчеркнул заместитель главы МОН.

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Также он отметил: таким ученикам для поступления в вуз можно будет указать только номер аттестата при регистрации. Они могут зарегистрироваться и по данным паспорта или идентификационного кода. Если ученик хочет получить свидетельство в руки, следует обратиться в управление образования.

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