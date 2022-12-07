В школах одного из украинских городов-миллионников могут продлить учебный год
Источник:НУШ
В Киеве могут продлить учебный год в школах. Все для того, чтобы компенсировать образовательные потери из-за войны.
Об этом рассказала директор департамента образования и науки Киева Елена Фиданян. Да, Киев готовится к обучению в школах в июне.
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Школьники Киева будут учиться в июне
Киевские чиновники рассматривают несколько сценариев действий при тотальном блекауте.
Например, переход в "режим ухода" за детьми, их безопасность и развитие. Такой формат предполагает полную приостановку уроков: во всем городе или в какой-то его части. Все будет зависеть от энергетической и ситуации безопасности.
Также департамент образования столицы обсуждает с директорами возможность измерения знаний обучаемых по отдельным предметам в отдельных классах. Все для того, чтобы понять, на что нужно будет обратить внимание в июне.
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Когда школьники Киева уйдут на зимние каникулы
- Зимние каникулы в столичных школах, по словам Кличко, начнутся 26 декабря 2022 года.
- При этом продлятся месяц – до 27 января 2023 года.
- В это время школы будут отапливаться в минимальном режиме для поддержки системы отопления.
- Учителя, по желанию, могут уйти на время каникул в оплачиваемый отпуск.
- В случае чрезвычайной ситуации в городе часть школ будут использоваться для работы пунктов обогрева.