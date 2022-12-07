В школах одного из украинских городов-миллионников могут продлить учебный год

В Киеве могут продлить учебный год в школах. Все для того, чтобы компенсировать образовательные потери из-за войны.

Об этом рассказала директор департамента образования и науки Киева Елена Фиданян. Да, Киев готовится к обучению в школах в июне.

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Школьники Киева будут учиться в июне

Киевские чиновники рассматривают несколько сценариев действий при тотальном блекауте.

Например, переход в "режим ухода" за детьми, их безопасность и развитие. Такой формат предполагает полную приостановку уроков: во всем городе или в какой-то его части. Все будет зависеть от энергетической и ситуации безопасности.

Также департамент образования столицы обсуждает с директорами возможность измерения знаний обучаемых по отдельным предметам в отдельных классах. Все для того, чтобы понять, на что нужно будет обратить внимание в июне.

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