Во двор прилетела ракета: жители Николаева восстановили разрушенную Россией школу

Россияне продолжают уничтожать объекты инфраструктуры Украины. Среди потенциальных целей врага – и учебные заведения.

Зато украинцы не отчаиваются и не паникуют. Зачастую самостоятельно они отстраивают разрушенные объекты.

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В Николаеве жители восстановили разрушенную школу

Глава Николаева Александр Сенкевич рассказал, что жители города сами взялись за восстановление уничтоженной российскими ракетами школы.

Как уточнил мэр города, во двор этой школы в начале сентября прилетела российская ракета. В здании обломками и взрывной волной выбило окна, поломало двери в классах и засыпало мусором помещение. Наводить порядок пришли учителя и родители учеников.

Управление образования со своей стороны предоставило николаевцам плиты. Они оперативно забили окна. Впоследствии подрядчики починили поврежденную крышу.

В этом наша сила: после каждого нового удара еще больше объединяться и работать на победу,

– подчеркнул Сенкевич.

Сколько учебных заведений уничтожила Россия в Николаеве

С начала полномасштабного вторжения российские террористы обстреляли в Николаеве 88 учебных заведений. Среди них – 48 школ, уточнил мэр города. Две разрушены полностью, еще в двух – разрушены отдельные корпуса.​

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