Натомість українці не впадають у відчай чи паніку. Часто самотужки вони відбудовують зруйновані об'єкти.

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У Миколаєві мешканці відновили зруйновану школу

Очільник Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що мешканці міста самі взялися за відбудову знищеної російськими ракетами школи.

Як уточнив мер міста, на подвір’я цієї школи на початку вересня прилетіла російська ракета. У будівлі уламками та вибуховою хвилею знесло вікна, понівечило двері в класах та засипало сміттям приміщення. Наводити лад зійшлись вчителі та батьки учнів.

Управління освіти зі свого боку надало миколаївцям плити. Вони оперативно забили вікна. Згодом підрядники полагодили пошкоджений дах.

У цьому наша сила: після кожного нового удару ще більше згуртовуватись і працювати на перемогу,

– наголосив Сєнкевич.

Скільки навчальних закладів знищила Росія у Миколаєві

Від початку повномасштабного вторгнення російські терористи обстріляли у Миколаєві 88 закладів освіти. Серед них – 48 шкіл, уточнив мер міста. Дві зруйновані повністю, ще у двох – зруйновані окремі корпуси. ​

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