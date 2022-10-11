Натомість українці не впадають у відчай чи паніку. Часто самотужки вони відбудовують зруйновані об'єкти.
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У Миколаєві мешканці відновили зруйновану школу
Очільник Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що мешканці міста самі взялися за відбудову знищеної російськими ракетами школи.
Як уточнив мер міста, на подвір’я цієї школи на початку вересня прилетіла російська ракета. У будівлі уламками та вибуховою хвилею знесло вікна, понівечило двері в класах та засипало сміттям приміщення. Наводити лад зійшлись вчителі та батьки учнів.
Управління освіти зі свого боку надало миколаївцям плити. Вони оперативно забили вікна. Згодом підрядники полагодили пошкоджений дах.
У цьому наша сила: після кожного нового удару ще більше згуртовуватись і працювати на перемогу,
– наголосив Сєнкевич.
Скільки навчальних закладів знищила Росія у Миколаєві
Від початку повномасштабного вторгнення російські терористи обстріляли у Миколаєві 88 закладів освіти. Серед них – 48 шкіл, уточнив мер міста. Дві зруйновані повністю, ще у двох – зруйновані окремі корпуси.
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Росія понищила майже 3 тисячі навчальних закладів України
- За час повномасштабної війни Росія пошкодила в Україні понад 2,6 тисячі навчальних закладів на території нашої держави, розповів очільник МОН Сергій Шкарлет.
- З них понад 300 зруйнувала повністю. Половина усіх понищених закладів освіти російськими ракетами – це школи.
- Раніше Сергій Шкарлет в ефірі національного марафону заявив, що на відновлення знищених Росією шкіл, вишів та садочків в Україні потрібно понад 9 мільярдів доларів. При цьому терміново – майже 3 мільярди.
- У проєкті Держбюджету на 2023 рік вже передбачили кошти на відбудову та облаштування укриттів у закладах освіти України.
- Також на відбудову шкіл в Україні виділить гроші і Євросоюз – 100 мільйонів євро. За ці кошти планують відбудувати понад 70 освітніх закладів.