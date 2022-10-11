Зато украинцы не отчаиваются и не паникуют. Зачастую самостоятельно они отстраивают разрушенные объекты.
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В Николаеве жители восстановили разрушенную школу
Глава Николаева Александр Сенкевич рассказал, что жители города сами взялись за восстановление уничтоженной российскими ракетами школы.
Как уточнил мэр города, во двор этой школы в начале сентября прилетела российская ракета. В здании обломками и взрывной волной выбило окна, поломало двери в классах и засыпало мусором помещение. Наводить порядок пришли учителя и родители учеников.
Управление образования со своей стороны предоставило николаевцам плиты. Они оперативно забили окна. Впоследствии подрядчики починили поврежденную крышу.
В этом наша сила: после каждого нового удара еще больше объединяться и работать на победу,
– подчеркнул Сенкевич.
Сколько учебных заведений уничтожила Россия в Николаеве
С начала полномасштабного вторжения российские террористы обстреляли в Николаеве 88 учебных заведений. Среди них – 48 школ, уточнил мэр города. Две разрушены полностью, еще в двух – разрушены отдельные корпуса.
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Россия уничтожила почти 3 тысячи учебных заведений Украины
- За время полномасштабной войны Россия повредила в Украине более 2,6 тысячи учебных заведений на территории нашего государства, рассказал глава МОН Сергей Шкарлет.
- Из них более 300 разрушили полностью. Половина всех уничтоженных учебных заведений российскими ракетами – это школы.
- Ранее Сергей Шкарлет в эфире национального марафона заявил, что на восстановление уничтоженных Россией школ, вузов и садиков в Украине нужно более 9 миллиардов долларов. При этом срочно – почти 3 миллиарда.
- В проекте Госбюджета на 2023 год уже предусмотрели средства на восстановление и обустройство укрытий в учебных заведениях Украины.
- Также на восстановление школ в Украине выделит деньги и Евросоюз – 100 миллионов евро. За эти средства планируют отстроить более 70 образовательных учреждений.