Каждой украинской школе выделили тысячи долларов на ремонт столовых

Украинские школы получат деньги на оборудование и ремонт столовых. Такое решение приняло правительство.

Средства будут предоставляться опорным школам. Соответствующее предложение было предоставлено в Минреинтеграции.

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Каждая школа получит 2000 долларов

Этот гуманитарный проект стоимостью более 2 миллионов долларов охватит 1 тысячу школ. У них учится более 450 тысяч детей.

️Да, каждой школе выплатят единовременную помощь – 2000 долларов. За эти деньги в учебных заведениях должны закупить оборудование и сделать ремонт в школьных столовых.



К слову, это совместная инициатива Первой леди Елены Зеленской, Минреинтеграции и UNICEF. Она имеет целью улучшить качество обучения детей в условиях войны и популяризировать среди них здоровое питание.

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