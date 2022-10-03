Очно и в смешанном формате учится более 2 миллионов учеников: сколько школ работает в Украине

В Украине, несмотря на войну, дети продолжают учиться в школах. Обретают знания очно, онлайн и по смешанной схеме.

Глава Минобразования Сергей Шкарлетт рассказал, что по состоянию на 3 октября в Украине функционирует почти 13 тысяч школ. В большинстве из них дети учатся офлайн и в смешанном формате.

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Сколько детей учатся очно и в смешанном формате

Очно и в смешанном формате почти в 8 тысячах школ учится более 2,1 миллиона учеников. Около 5 тысяч школ обучают детей дистанционно, рассказал Шкарлетт.

Также почти 35 тысяч учащихся с особыми потребностями получают образование более чем в 25 тысячах инклюзивных классах. Такие дети могут проходить реабилитацию даже дистанционно в заведениях специального образования. На сегодняшний день функционирует 278 специальных учебных заведений, где занимается почти 31,5 тысячи учеников.

При этом, по словам Шкарлета, в Украине получают образование более 160 тысяч детей-переселенцев.

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Какие области являются лидерами по офлайн-обучению

Наибольший охват школьников, обучающих очно – во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской областях и городе Киеве. В смешанном формате – в Киевской, Львовской и Одесской областях.

Сколько школ имеют надежные укрытия

В Украине уже около 70% школ имеют обустроенные укрытия. Таким образом дети могут учиться очно в таких учебных заведениях. Денежные средства на соответствующие работы выделяют из госбюджета. Работы по обустройству надежных хранилищ в школах продолжаются.

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