В Украине будут проходить внеплановые проверки учебных заведений

Государственная служба качества образования получила разрешение на осуществление внеплановых проверок в учебных заведениях. Они могут происходить в случае угрозы прав, законных интересов, жизни и здоровью учащихся, студентов, педагогов.

Соответствующий приказ подписал глава Минобразования Украины Оксен Лисовой. Проверки могут проводить после обращения образовательного омбудсмена или физического лица о нарушении, что повлекло или может повлечь вред. Также надо приложить документы или их копии, подтверждающие такие нарушения.

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В учебных заведениях могут происходить внеплановые проверки

Внеплановую проверку могут провести и в случае выполнения распоряжения, выданного по результатам проведения Службой или ее территориальным органом предварительной проверки.

Для проведения такой проверки Госслужба или ее территориальный орган должен создать комиссию в составе не менее трех человек. При необходимости профессиональной консультативной помощи комиссия может привлекать третьих лиц (адвокатов, аудиторов и т.д,

– указано в документе.

Проверку могут начать без предварительного письменного уведомления. Но она должна происходить в присутствии и с разрешения руководителя учебного заведения.

Комиссия может выяснять только вопросы, из-за которых и проводят эту внеплановую проверку.

В то же время комиссия не может рассматривать вопросы, связанные с уголовным производством, которые рассматривают в суде.

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