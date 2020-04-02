Школы сами будут определять как завершить учебный год, – Мандзий

В новом законе "Об общем среднем образовании" прописана автономия школ. Поэтому в условиях карантина школы сами будут определять когда завершать учебный год.

Об этом исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий сообщила на своей странице в фейсбук.

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По словам чиновницы, дистанционное обучение в каждой школе организовано по-разному.

Дистанционное обучение в школах происходит по-разному. И поэтому именно школы должны определять, как они завершат этот учебный год, что нужно подтянуть и усовершенствовать, на чем акцентировать внимание,

– объяснила Любомира Мандзий.

По ее словам, стандартизированный подход не сработает, а потому школам стоит предоставить возможность самостоятельно определять, как завершить учебный год. Такие нормы уже прописаны в приказе министерства.

"Структура и продолжительность учебного года, учебной недели, учебного дня, занятий, отдыха между ними, формы организации учебного процесса определяются педагогическим советом учреждения образования",

– говорится в приказе.

Единственное условие – учебный год должен завершаться не позднее 1 июля.

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Что известно о карантине в Украине?Кабинет министров издал постановление, по которому с 12 марта в учреждениях общего и высшего образования, художественных и спортивных школах, детских садиках вводят дистанционное обучение. Карантинные мероприятия продлятся до конца апреля.



Также отменили движение железной дороги, междугородные и межобластные перевозки. В Киеве, Харькове и Днепре с 17 марта закрыли метро.



Разрешено передвигаться только маршруткой (до 10 человек на одну маршрутку), в троллейбусе и трамвае (до 20 человек), в такси, личным автомобилем или пешком.