Школи самі визначатимуть як завершити навчальний рік, – Міносвіти
У новому законі "Про загальну середню освіту" прописана автономія шкіл. Тому в умовах карантину школи самі визначатимуть коли завершувати навчальний рік.
Про це виконувачка обов'язків міністра освіти Любомира Мандзій повідомила на своїй сторінці у фейсбук.
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За словами посадовиці, дистанційне навчання у кожній школі організоване по-різному.
Дистанційне навчання у школах відбувається по-різному. І тому саме школи повинні визначати, як вони завершать цей навчальний рік, що потрібно підтягнути та вдосконалити, на чому акцентувати увагу,
– пояснила Любомира Мандзій.
За її словами, стандартизований підхід не спрацює, а тому школам варто надати можливість самостійно визначати як завершити навчальний рік. Такі норми вже прописані в наказі міністерства.
"Структура та тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації навчального процесу визначаються педагогічною радою закладу освіти",
– йдеться в наказі.
Єдина умова - навчальний рік має завершуватися не пізніше 1 липня.
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Що відомо про карантин в Україні?Кабінет міністрів видав постанову, за якою з 12 березня у закладах загальної й вищої освіти, мистецьких і спортивних школах, дитячих садочках запроваджують дистанційне навчання. Карантинні заходи триватимуть до кінця квітня.
Також скасували рух залізниці, міжміські і міжобласні перевезення. У Києві, Харкові і Дніпрі з 17 березня закрили метро.
Дозволено пересуватись лише маршруткою (до 10 людей на одну маршрутку), в тролейбусі і трамваї (до 20 людей), в таксі, власним автомобілем або пішки.