Что такое "шухляда" и как он связан с ящиком: объясняем, чтобы вы не путались

Многие бытовые вещи мы называем, используя русский язык или кальку. Но в украинском языке есть собственные слова для их обозначения.

Определенная путаница у украинцев возникает со словом "ящик" и "шухляда". Какая между ними разница в украинском языке рассказывает 24 Канал.

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Что такое "шухляда" и почему это не "ящик"

Речевая путаница возникает со словом "шухляда", оказывается, что некоторые не знают его значения.

ШухлЯда – это выдвижная четырехугольная коробка, что является частью шкафа, комода, стола или другой мебели. Она используется для хранения мелких вещей, документов, белья, кухонные принадлежности.

Слово немецкого происхождения – Schublade, пришло к нам через посредничество польского – szuflada. Именно с буквой "ф", иногда, можем услышать это слово от старшего поколения – "шуФляда".

В украинском языке есть выражение – "відкладати (справу) в довгую шухляду" – откладывать выполнение какого-либо дела на длительное, неопределенное время

Это слово зафиксировано в Словаре русско-украинском 1893 – 1898 годов под редакцией М. Уманца, А.Спилки. Здесь приведено еще одно слово – "столівка".

Но часто, для обозначения этой части мебели используют слово "ящик" – "ящик стола", "ящик комода". Однако, название присуще русскому языку. В нем словом "ящик" обозначают и ящик стола, и почтовый ящик.

В украинском языке тоже есть слово ящик. Но им называют самостоятельный предмет – деревянный, металлический, пластиковый – для хранения и перевозки предметов: ящик для яблок, ящик для цветов, большой ящик для игрушек.

Этот предмет – ящик! / Freepik

А "почтовый ящик" на украинском языке – "поштова скринька".

Говорим на украинском и избавляемся от русизмов. Ранее мы рассказывали, что в украинском языке нет слова "подшипник" и как эта деталь называется на украинском.