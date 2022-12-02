Учителя в оккупированном Крыму отдают зарплату на российскую армию

2 декабря 2022, 12:05
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Источник:

Центр национального сопротивления

Во временно оккупированном Крыму учителя отдают часть зарплаты на российскую армию. Педагоги делают это "добровольно".

Оккупанты заставляют учителей отказываться от этих денег. При этом писать соответствующие заявления на имя директора школы.

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Учителя в Крыму отдают зарплату на армию России

В Центре отметили, что у России нет развитого волонтерского движения и эта война не является "народной", как ее рисует пропаганда врага.

Поэтому враг прибегает к принуждению, чтобы залатать дыры в обеспечении своих военных. Однако такие отчаянные меры не изменят положение армии России и существенно не улучшают ее обеспечение,
– добавили в Центре национального сопротивления.

Здесь подчеркнули, что даже законы врага не могут заставить перечислять свою зарплату, а отказ от этого не является основанием для увольнения. В Центре также призывали игнорировать противоправные требования руководства учебных заведений.

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Что происходит в школах Крыма

  • В ОП недавно сообщили, что россияне уничтожили в оккупированном Крыму украиноязычную систему образования.
  • Так, Россия и дальше цинично игнорирует решение Международного суда ООН по обеспечению доступности образования на украинском языке.
  • На территории оккупированного полуострова не осталось ни одной из семи украиноязычных школ. Также ликвидировали большинство из около 400 украиноязычных классов.
  • В октябре школы оккупированного Крыма часто получали сообщения о минировании. Учеников оттуда эвакуировали.
Автор: Марія Волошин