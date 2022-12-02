Читайте Тотальне знищення: в ОП повідомили погані новини про україномовні школи у Криму
Вчителі у Кримі віддають зарплату на армію Росії
У Центрі зауважили, що у Росії немає розвинутого волонтерського руху й ця війна не є "народною", як її малює пропаганда ворога.
Тож ворог вдається до примусу, аби залатати діри в забезпеченні своїх військових. Проте такі відчайдушні заходи не змінять становище армії Росії й суттєво не покращують її забезпечення,
– додали у Центрі національного спротиву.
Тут наголосили, що навіть закони ворога не можуть змусити перераховувати свою зарплату, а відмова від цього не є підставою до звільнення. У Центрі також закликали ігнорувати протиправні вимоги керівництва навчальних закладів.
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Що відбувається у школах Криму
- В ОП недавно повідомили, що росіяни знищили в окупованому Криму україномовну систему освіти.
- Так, Росія і далі цинічно ігнорує рішення Міжнародного суду ООН щодо забезпечення доступності освіти українською мовою.
- На території окупованого півострова не залишилося жодної із семи україномовних шкіл. Також ліквідували більшість із близько 400 україномовних класів.
- У жовтні школи окупованого Криму часто отримували повідомлення про мінування. Учнів звідти евакуйовували.