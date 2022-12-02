Так, окупанти змушують вчителів відмовляються від цих грошей. При цьому писати відповідні заяви на ім'я директора школи.

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У Центрі зауважили, що у Росії немає розвинутого волонтерського руху й ця війна не є "народною", як її малює пропаганда ворога.

Тож ворог вдається до примусу, аби залатати діри в забезпеченні своїх військових. Проте такі відчайдушні заходи не змінять становище армії Росії й суттєво не покращують її забезпечення,

– додали у Центрі національного спротиву.

Тут наголосили, що навіть закони ворога не можуть змусити перераховувати свою зарплату, а відмова від цього не є підставою до звільнення. У Центрі також закликали ігнорувати протиправні вимоги керівництва навчальних закладів.

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