Оккупанты заставляют учителей отказываться от этих денег. При этом писать соответствующие заявления на имя директора школы.

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В Центре отметили, что у России нет развитого волонтерского движения и эта война не является "народной", как ее рисует пропаганда врага.

Поэтому враг прибегает к принуждению, чтобы залатать дыры в обеспечении своих военных. Однако такие отчаянные меры не изменят положение армии России и существенно не улучшают ее обеспечение,

– добавили в Центре национального сопротивления.

Здесь подчеркнули, что даже законы врага не могут заставить перечислять свою зарплату, а отказ от этого не является основанием для увольнения. В Центре также призывали игнорировать противоправные требования руководства учебных заведений.

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