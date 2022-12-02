Читайте Тотальное уничтожение: в ОП сообщили плохие новости об украиноязычных школах в Крыму
Учителя в Крыму отдают зарплату на армию России
В Центре отметили, что у России нет развитого волонтерского движения и эта война не является "народной", как ее рисует пропаганда врага.
Поэтому враг прибегает к принуждению, чтобы залатать дыры в обеспечении своих военных. Однако такие отчаянные меры не изменят положение армии России и существенно не улучшают ее обеспечение,
– добавили в Центре национального сопротивления.
Здесь подчеркнули, что даже законы врага не могут заставить перечислять свою зарплату, а отказ от этого не является основанием для увольнения. В Центре также призывали игнорировать противоправные требования руководства учебных заведений.
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Что происходит в школах Крыма
- В ОП недавно сообщили, что россияне уничтожили в оккупированном Крыму украиноязычную систему образования.
- Так, Россия и дальше цинично игнорирует решение Международного суда ООН по обеспечению доступности образования на украинском языке.
- На территории оккупированного полуострова не осталось ни одной из семи украиноязычных школ. Также ликвидировали большинство из около 400 украиноязычных классов.
- В октябре школы оккупированного Крыма часто получали сообщения о минировании. Учеников оттуда эвакуировали.