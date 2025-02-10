На "сядь маком" не стоит обижаться: это древнее выражение имеет несколько противоположных значений

Некоторые украинские фразеологизмы сегодня кажутся непонятными и совершенно нелогичными. Но на самом деле причина в том, что они родились в другое время и имели другие условия создания.

Знакомим с интересными украинскими фразеологизмами, и 24 Канал объясняет значение и происхождение выражения "ляг маком".

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Что означает выражение и почему именно мак

Можем встретить два варианта выражения – "ляг маком" и "сядь маком". И несколько объяснений к его значению.

Ресурс "Горох", пишет, что выражение "сесть маком" означает – попасть в затруднительное, безвыходное положение, потерпеть неудачу в чем-либо.

А объясняется это тем, что стоять или сидеть на зернах мака не удобно – мелкое зерно мозолит и натирает тело и набивается в одежду. По принципу наказания – стоять на гречке.

В литературе можем встретить следующее использование этого выражения:

"Проценко сам дивується, як він міг так ловко сісти маком . Досі ж йому щастило в житті" (Дмитрий Бедзик).

. Досі ж йому щастило в житті" (Дмитрий Бедзик). "[Прядка ( вбігає схвильований ):] Вороги… чекали інтервенцію. Ну, й сіли маком !" (Иван Микитенко).

!" (Иван Микитенко). "Поки ми ще мали речі – вивозили їх у села і вимінювали у селян на борошно, картоплю й інші продукти, а як того добра не стало – сіли маком" (Владимир Гжицкий).

А на Хмельнитчине выражение "Сядь маком!" или "Всядься маком!", используется в значении:

"будь тихо",

"заспокойся",

"вгомонися",

"стишся",

"помовчи".

Часто его говорят детям, суетливым родственникам, или друзьям: "Сядь маком, не мешай!"

А фразеологизм "ляг маком" – означает спокойно и беззаботно отдыхать, наслаждаясь жизнью. Это выражение часто используется для описания ситуации, когда человек чувствует себя свободно и комфортно, не имея никаких забот или обязанностей.

Почему именно мак? Этот красивый цветок известен своими снотворными свойствами. Маковое молочко давали пить тревожным младенцам или больным взрослым. А еще – мак считался символом покоя, отдыха и наслаждения. Люди верили, что если лечь спать на поле, где растет мак, то сон будет глубоким и безмятежным, как в сказке.

Поэтому "Ляг маком!" можно использовать и вместо "Спокойной ночи!" – пожелать кому-то хорошего глубокого сна.

Издавна люди верили, что мак имеет магическую силу, которая защищает от злых духов. Поэтому выражение "ляг маком" могло означать пожелание безопасного и спокойного отдыха под защитой магической силы мака.

"Лягте маком" / Freepik

Каждый из вариантов выражения передает наблюдательность украинцев и мудрость народа. Выберите свой вариант и используйте! Разговаривать на украинском и уместно использовать фразеологизмы – это красиво!