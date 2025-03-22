В вашем детстве были игры со "скакалкой": а есть ли это слово в украинском языке

Знаете ли вы украинские названия спортивного инвентаря? Некоторыми из них вы играли в детстве.

Спорт и игры имеют свой инвентарь, который часто ставят под сомнение – украинское это название, или русское. 24 Канал рассказывает, есть ли в украинском языке такое слово как "скакалка".

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Имеет ли другое обозначение слово "скакалка"

Этот, знакомый с детства, спортивный инвентарь называют "скакалка". Но слово вызывает сомнение – украинское или русское.

В украинском языке есть слово "скакати" и "стрибати" для обозначения быстрого передвижения или перемещения сверху вниз. И соответственно однокоренные слова – "підскочити", "зіскочити", "відскочити", "прискакати", "прискочити", "перескочити". А еще, быстрого бегового коня называют – скакун.

Поэтому слово "скакалка" вполне украинское, но есть еще и слово "скаканка". Оба слова обозначают гимнастическое устройство или детскую игрушку, состоящую из веревки с ручками на конце. Его можно использовать для игр и развлечений, а можно как тренировочное устройство для соответствующего спорта – например, гимнастики или прыжков со скакалкой – роуп-скиппинга.

Советы для тех кто хочет начать прыгать на скакалке: смотрите видео

А вот ресурс "Словотворчество" предложил украинцам придумать свои синонимы к нему, и вот такие варианты имеем:

"плигавка",

"плига",

"плижка",

"пострибайка",

"стрибалка",

"стрибаниця".

Вполне понятные слова, поцупите какое-то в свой словарик?

Есть и другие слова, в которых, порой, мы сомневаемся, например, "однофамилец", о нем писали ранее.

Установлены и Рекорды Гиннесса, связанные с прыжками на скакалке, – наибольшее количество людей (50 000) прыгали 30 секунд в Нидерландах в 2006 году. А также наибольшее количество детей, прыгавших на скакалке – 7 632 ребенка, не прерываясь. Они прыгали три минуты на 85 различных площадках Великобритании и Ирландии в 2006 году. В 2019 году китайский подросток установил рекорд по наибольшего количества прыжков за 30 секунд – 228 раз.