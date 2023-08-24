На НАОКВО подали в суд из-за рассмотрения фактов плагиата в диссертациях Лисового и Бабака
Источник:osvita.ua
История с проверкой диссертаций на плагиат главы Минобразования Оксена Лисового и главы Образовательного комитета ВРУ Сергея Бабака продолжается. Она продолжится в суде.
Так, суд открыл производство в админделе по Национальному агентству по обеспечению качества высшего образования. От Агентства требуют признать противоправную деятельность, то есть непринятие решения по результатам рассмотрения сообщений о возможных фактах академического плагиата в научных работах Лисового и Бабака.
Читайте Без статуса и денег: станет ли отказ Лисового от ученой степени приговором для плагиаторов
От НАОКВО требуют рассмотреть факты плагиата в диссертациях Лисового и Бабака
Иск в Киевский окружной административный суд подал директор Общественного союза "Украинская ассоциация образования взрослых", адвокат Никита Андреев.
Он просит суд обязать НАОКВО немедленно рассмотреть на своем заседании сообщения о возможных фактах академического плагиата, фабрикации, фальсификации в научных работах руководителей МОН и образовательного комитета Рады.
Андреев считает, что члены Агентства де-факто не смогли реализовать собственные полномочия и определиться с наличием или отсутствием проявлений академической неблагочестия в работах вышеупомянутых лиц.
Смотрите также НАОКВО назвало причину приостановления проверки диссертации Лисового и ее дальнейшую судьбу
Оксена Лисового обвинили в плагиате: предыстория
- 21 марта Верховная Рада назначила на должность министра образования и науки Украины Оксена Лисового.
- Оксен Лисовой – воин, научный работник и директор Малой академии наук.
- Однако нового главу МОН уже успели обвинить в плагиате.
- Речь идет о кандидатской диссертации по философии, которую Лисовой защитил в 2012 году.
- Об истории с плагиатом узнали на фоне положительных отзывов о новоизбранном министре. Впервые это было опубликовано на странице "Украинского движения пацифистов". Эта организация известна тем, что выступает за "мирное окончание войны и права каждого человека на отказ от военной службы". Основателем которой является журналист из Ивано-Франковска Руслан Коцаба. Его обвиняют в госизмене.
- Член образовательного комитета Верховной Рады Наталья Пипа подтвердила то, что в диссертации Лисового есть ошибка. Однако она не столь масштабна, чтобы не назначать автора работы на должность министра, считает Пипа.
- В МАН сообщили, что Оксен Лисовой заявил о своей нулевой толерантности к академической недобропорядочности.
- Новоназначенный глава Минобразования утром 23 марта объявил, что подал свою диссертацию на проверку в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования. И заявил, что с нетерпением ждет результатов. При этом добавил, что если в его работе выявят нарушения, откажется от степени кандидата наук.
- Свою диссертацию на проверку подал и глава образовательного Комитета Рады Сергей Бабак.
- В Национальном агентстве по обеспечению качества высшего образования заявили, что получили диссертацию.
- Проверят научные работы до 3 месяцев, заявили в НАОКВО.
- Также глава МОН рассказал, что сейчас формулируют новую идею добропорядочности, новые правила. Какие именно пока не уточнил, но заметил, что в диссертациях будут "предоставлять больше академической свободы университетам".
- 30 мая Оксен Лисовой заявил, что отказался от ученой степени.
- После этого заявления в Национальном агентстве по обеспечению качества высшего образования сообщили, что продолжают проверять на плагиат диссертацию главы Минобразования Оксена Лисового.