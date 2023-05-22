Министр образования анонсировал новую культуру добропорядочности в Украине
Источник:Lb.ua
После назначения Оксена Лисового главой МОН его обвинили в плагиате в кандидатской диссертации. Он подал работу на проверку в Нацагентство по обеспечению качества высшего образования и до сих пор ожидает результатов.
На сегодня Минобразования занимается формированием новой культуры добропорядочности. Также работает над соответствующими изменениями в законодательстве, подчеркнул министр образования.
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Лисовой анонсировал новую культуру добропорядочности
Так, глава МОН рассказал, что сейчас формулируют новую идею добропорядочности, новые правила. Какие именно пока не уточнил, но заметил, что в диссертациях будут "предоставлять больше академической свободы университетам".
Не должно быть такого, что требуется определенный объем и автор должен "надувать" диссертацию или диплом, потому что его исследование вмещается в 15 страниц, а нужно 100. У нас уже нет кандидатских диссертаций как таковых, есть PhD, это уже приблизительно в значительной степени к мировой модели,
– сказал министр.
И добавил, что его довольно долго давила советская культура, в которой в свое время он и другие украинцы жили. По его словам, тогда ненормальным считалось возглавлять заведение и не быть кандидатом.
К слову, свою кандидатскую диссертацию по философской антропологии и философии культуры Лисовой защитил в 2012 году. Тогда главой МОН был пророссийский Дмитрий Табачник. В то время, признался Лисовой, начались серьезные репрессии всех, кто не так думал.
Меня уволили сразу. Но я недолго побыл уволен – депутатам удалось отстоять МАН и отстоять меня. Тогда мне сказали люди, которые поддерживали МАН, что нужно выстраивать определенную стратегию обороны, потому что от меня не отстанут,
– уточнил нынешний глава Минобразования.
И добавил, что поначалу занимался темой диссертации, дискутировал, много читал и писал ключевые вещи. Потом потихоньку становилось все больше формальностей, к которым он отнесся недостаточно внимательно.
Вопрос в том, нужно ли это вообще и можно ли это назвать наукой. Поэтому сегодня мы работаем над формированием новой культуры добропорядочности. Сейчас на экспертизе соответствующие законопроекты. И будет ряд политик и изменений, которые я лично буду поддерживать и внедрять,
– резюмировал министр образования.
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Оксена Лисового обвинили в плагиате
- 21 марта Верховная Рада Украины назначила на должность министра образования и науки Украины Оксена Лисового.
- Оксен Лисовой – воин, научный работник и директор Малой академии наук.
- Однако нового главу МОН уже успели обвинить в плагиате.
- Речь идет о кандидатской диссертации по философии, которую Лисовой защитил в 2012 году.
- Об истории с плагиатом узнали на фоне положительных отзывов о новоизбранном министре. Впервые это было опубликовано на странице "Украинского движения пацифистов". Эта организация известна тем, что выступает за "мирное окончание войны и права каждого человека на отказ от военной службы". Основателем которой является журналист из Ивано-Франковска Руслан Коцаба. Его обвиняют в госизмене.
- Член образовательного комитета Верховной Рады Наталья Пипа подтвердила то, что в диссертации Лисового есть ошибка. Однако она не столь масштабна, чтобы не назначать автора работы на должность министра, считает Пипа.
- В МАН сообщили, что Оксен Лисовой заявил о своей нулевой толерантности к академической неблагочестии.
- Новоназначенный глава Минобразования утром 23 марта объявил, что подал свою диссертацию на проверку в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования. И заявил, что с нетерпением ждет результатов. При этом добавил, что если в его работе выявят нарушения, откажется от степени кандидата наук.
- Свою диссертацию на проверку подал и глава образовательного Комитета Рады Сергей Бакак.
- В Национальном агентстве по обеспечению качества высшего образования заявили, что получили диссертацию.
- Проверят научные работы до 3 месяцев, заявили в НАОКВО.