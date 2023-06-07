"Шаг к добропорядочности": эксперт рассказал о важном решении министра Лисового

Глава МОН Оксен Лисовой отказался от своей научной степени и заявил, что будет формировать в Украине новую культуру академической добропорядочности. Министр таким образом решил опробовать первый механизм добровольного отказа, одобренный Кабмином.

Образовательный эксперт Украинского института будущего Николай Скиба убежден: это шаг к изменению культуры добропорядочности. Какие последствия будет иметь такое решение главы МОН, эксперт рассказал в комментарии 24 Каналу.

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Эксперт рассказал о важном решении министра Лисового

Скиба подчеркнул: Оксен Лисовой хочет изменить правила игры и разграничить администраторов в сфере образования и реальных ученых. Также добавляет, что для людей, действительно занимающихся наукой, степень является необходимым элементом статуса. А для управленцев и политиков этот статус не обязателен. Более того: он даже вреден с точки зрения долгосрочных последствий, ведь создает спрос на некачественные и фальшивые диссертации.

Это, наконец, шаг к добродетели. Исчезнет часть спроса на диссертации для галочек. Но требуются нормативные изменения. Да и вопрос присуждения научных степеней следует передать научному сообществу. То есть это попытка положить начало прецеденту – и такое решение нужно приветствовать. Сферу защиты научных работ пора "вычистить" от карго-культа,

– считает эксперт.

При этом эксперт добавил, что ранее наличие учёной степени воспринимали как признак почетности, признак того, что ты серьезный джентльмен.

Но это означало, что работы покупались, наукой можно было серьезно не заниматься. Люди, которые могли заниматься наукой, де-факто работали авторами. То есть писали диссертации для тех, кто платил деньги – политикам и бизнесменам. Это десятилетиями развращало сферу науки и нанесло ей значительный вред. А вот доплаты за степень, если ты работаешь по специальности, никуда не исчезли,

– говорит Скиба.

Больше на эту тему, в частности о том, почему Оксен Лисовой отказался от своей научной степени и станет ли это решение революционным и изменит сферу академической добродетели в Украине, читайте в материале 24 Канала "Без статуса и денег: станет ли отказ Лисового от ученой степени приговором для плагиаторов".