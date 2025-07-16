Не берите на пляж "полотенце", потому что это совсем не то, о чем вы подумали

Странно да и только, в украинском языке часто привычные слова, значение которых мы будто бы знаем на самом деле, имеют другой смысл.

О разнице между рушником и полотенцем, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на учительницу украинского языка Светлану Чернышеву.

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Почему "рушник" и "полотенце" это разные вещи?

Такая привычная бытовая вещь, которую используем в ванной, кухне, для уборки одни называют "рушник", а другие – "полотенце".

Условно даже разделяют – что большой махровый пушистый кусок ткани, которым мы пользуемся, вытирая тело в ванной, – это рушник. А маленький, более тонкий, кухонного назначения – это полотенце.

Что такое "рушник" Википедия дает такое определение "рушника" – продолговатый кусок ткани (хлопчатобумажной, льняной, полотняной и т.д.) для вытирания лица, тела, посуды и тому подобное. Снимает с предметов жидкость путем впитывания или трения при прямом контакте.

Языковеды название "рушник" выводят от корня – руш-, то есть "рушати (нарушить целостность)", "разрушать", "рвать". Так что, рушник – это кусок полотна – оторванный от длинного свитка или большого куска ткани.

Еще одна версия – что название происходит от "рушати", то есть отправляться в путь. Кусок ткани заворачивали продукты в дорогу, а впоследствии – и благословляли на счастливую дорогу.

Впоследствии, рушник, как отрез полотна длиной 3 – 4 метра и украшенный вышивкой, приобрел другой символизм. Он стал атрибутом, который использовали во многих обрядах и ключевых событиях – рождении, браке (только не говорите – свадьба), прощании. Вышитыми рушниками украшали иконы на покутье. Таким рушником не пользовались для бытовых нужд.

Небольшие куски полотна, которыми обтирали тело и вытирали руки, называли – рукотерками, кусками, утирками, ручниками.

А полотенце – это то же самое, что и полотно – ткань из которой изготавливали одежду. Кстати, у этого слова два ударения – можно говорить и полОтенце, и полоЕнце.

Учитывая выше сказанное – предмет для вытирания влаги – это рушник, а ткань – это полотно или полотенце. И в украинском языке эти слова не являются взаимозаменяемыми.

Рушник или полотенце: смотрите видео

Интересно, языковеды предполагают, что слово "полотенце" украинцы позаимствовали у русских, а слово "рушник" – русские взяли из украинского языка, но так обозначают – символический вышитый кусок полотна, который использовали в обрядах.