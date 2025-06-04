Репрессированное "советами": какое красивое слово заменили привычные нам "каникулы"
- Языковеды призывают вернуть в украинскую речь слова, репрессированные в советское время, такие как "вакации" вместо "каникулы".
Слово "каникулы" происходит от латинского "canicula" и пришло в украинский язык через русский из французского, а "вакации" пришло из польского и было в обращении на украинских землях.
Языковеды призывают к возвращению в речь ряда, репрессированных в советское время, украинских слов, которые издавна бытовали. Сегодня о них забыли, но они стоят того, чтобы о них знали и пользовались как синонимами.
На календаре июнь, а это время летних каникул для школьников и студентов. А о том, что словом "каникулы" мы пользуемся не так давно и по принуждению, рассказывает 24 Канал.
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Как раньше называли "каникулы"
Что такое каникулы
Это время свободное от учебы или основной деятельности (школьные каникулы, студенческие каникулы, парламентские и т.д.).
Словом "каникулы" римляне и греки обозначали время летней жары. Хотя дословно сanicula – собачка, так называли звезду Сириус в созвездии Большого Пса, которое ярко виднелось во время летней жары. Поэтому на этот период делали перерыв в работе и учебе.
И сегодня в испанском языке существует слово canícula (каникулы) и переводится как "пора летней жары" – период июля – августа. А во французском языке canicule [каникюль] передается, как жара.
Слово "каникулы" попало в русский язык из французского, во время его популярности в ХІХ веке среди имперской знати. А потому было более привычным к их произношению. Такая же ситуация возникла и со словом фонтан.
Слово "вакации" тоже пришло из латыни, vacātio означает "освобождение, свобода", которое происходит от vacāre "быть свободным, незанятым, отдыхать".
Через посредничество с польского "вакации" было в обращении на украинских землях и им обозначали время отдыха от учебы. Оно фигурирует в украинской литературе XIX – начала ХХ века:
- "– Чи ви скінчили академію, чи тільки приїхали на вакації?" (Иван Нечуй-Левицкий).
- "– Чому ти не в школі, Андрушко? Чи у вас тепер вакації?" (Ольга Кобилянская).
- "Я – додому на вакації, вона – у Карпати з лижами". (Юрий Андрухович).
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каникулы,
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вакации,
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феерии.
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були вакації – стали канікули,
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був виїмок – став виняток,
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був закутень – став глухий кут,
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був безрух – став – застій,
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був здобуток – стала виручка,
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був сталий – став постійний.
Репрессированные слова: смотрите видео
Познавать украинский язык бесконечно интересно, он может вас еще много чем удивить! Проведите хорошо время на вациях / каникулах и говорите на украинском!