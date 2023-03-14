Так, американские ученые проанализировали влияние продолжительности сна на умственную успеваемость детей с помощью трекеров.

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Сколько должен спать ученик, чтобы получить хорошие оценки

Врачи рекомендуют ученикам в возрасте 6 – 12 лет спать не менее 9 – 12 часов в сутки. Подросткам в возрасте 13 – 18 лет – не менее 8 – 10 часов в сутки.

Так специалисты выяснили, что чем дольше спали дети, тем лучшие итоговые оценки получали. Хотя разница и не была значительной. Поэтому врачи считают, что от количества и качества сна зависят не только оценки ребенка, но и его умение воспринимать и усваивать информацию.

Если же у ребенка проблемы со сном – хуже будет усваивать новые знания и быстрее будет забывать полученную информацию. При этом учиться ночью врачи не рекомендуют. В это время мозг просто не может правильно запоминать новую информацию.

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Что делать, чтобы улучшить сон

Чтобы хорошо спать, врачи советуют детям: