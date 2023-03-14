Так, американські вчені проаналізували вплив тривалості сну на розумову успішність дітей за допомогою трекерів.

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Скільки має спати учень, щоб отримати хороші оцінки

Лікарі рекомендують учням віком 6 – 12 років спати не менше 9 – 12 годин на добу. Підліткам віком 13 – 18 років – не менше 8 – 10 годин на добу.

Так фахівці з'ясували, що чим довше діти спали, тим кращі підсумкові оцінки отримували. Хоча різниця й не була значною. Тож лікарі вважають, що від кількості та якості сну залежать не лише оцінки дитини, а й її вміння сприймати і засвоювати інформацію.

Якщо ж дитина має проблеми зі сном – гірше засвоюватиме нові знання і швидше забуватиме отриману інформацію. При цьому вчитися вночі лікарі не радять. У цей час мозок просто не може правильно запам'ятовувати нову інформацію.

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Що робити, аби покращити сон

Аби добре спати, лікарі радять дітям: