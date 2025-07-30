В Украине продолжается вступительная кампания этого года. Стоимость обучения в вузах существенно выросла.

Поэтому поступающим на отдельных специальностях стоит ожидать совсем другие цифры, чем они надеялись. В частности, на тех, которые являются популярными среди абитуриентов, информирует 24 Канал.

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Какова стоимость обучения на экономиста?

Экономистов, как и юристов, украинские вузы традиционно выпускают больше чем нужно рынку труда, отмечает The page.

Все же спрос именно на эти специальности снизился несущественно.

В 2025 году стоимость года обучения на экономическом факультете в популярных среди поступающих университетах такова:

Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана – 45 тысяч гривен (+15%);

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 76,6 тысяч гривен (+63%);

Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 53,7 тысячи гривен (+35%);

Государственный торгово-экономический университет – 42,2 тысячи гривен (0%);

Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского – 67,6 тысячи гривен (+25%);

Средняя стоимость обучения – 57,020 тысячи гривен.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

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