Сколько стоит обучение на педагога в 2025 году
Специальность "Среднее образование" в рамках прошлогодней вступительной кампании в вузы была седьмой по популярности среди абитуриентов. Это направление содержит несколько десятков специализаций – от иностранных языков до искусства.
Поэтому и цены здесь достаточно разные. Какие, рассказывает 24 Канал со ссылкой на The page.
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Какова стоимость обучения на учителя?
Предлагаем ознакомиться со стоимостью освоения специальности "Среднее образование: украинский язык и литература" в 5 учреждениях высшего образования по популярности среди будущих школьных учителей:
Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника: 36 тысяч гривен (+23%);
Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова: 25,5 тысяч гривен (+16%);
Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского: 28 тысяч гривен (+12%);
Киевский национальный лингвистический университет: 41 тысяча гривен (-27%);
Львовский национальный университет имени Ивана Франко: 39,790 тысяч гривен (+21%).
Средняя стоимость образования по этому направлению – 34,058 тысячи гривен.
Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
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