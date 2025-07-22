Сколько стоит обучение на педагога в 2025 году

Специальность "Среднее образование" в рамках прошлогодней вступительной кампании в вузы была седьмой по популярности среди абитуриентов. Это направление содержит несколько десятков специализаций – от иностранных языков до искусства.

Поэтому и цены здесь достаточно разные. Какие, рассказывает 24 Канал со ссылкой на The page.

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Какова стоимость обучения на учителя?

Предлагаем ознакомиться со стоимостью освоения специальности "Среднее образование: украинский язык и литература" в 5 учреждениях высшего образования по популярности среди будущих школьных учителей:

Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника: 36 тысяч гривен (+23%);

Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова: 25,5 тысяч гривен (+16%);

Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского: 28 тысяч гривен (+12%);

Киевский национальный лингвистический университет: 41 тысяча гривен (-27%);

Львовский национальный университет имени Ивана Франко: 39,790 тысяч гривен (+21%).

Средняя стоимость образования по этому направлению – 34,058 тысячи гривен.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.