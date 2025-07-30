Какие цены на обучение в Харьковском университете имени Каразина
- Стоимость обучения в Харьковском университете имени Каразина на 2025-2026 учебный год на бакалавриате колеблется от 28 тысяч до 46,7 тысяч гривен в зависимости от специальности.
- Самые дорогие специальности – "Экономика и международные экономические отношения", "Менеджмент", "Маркетинг", "Право" и другие.
Харьковский национальный университет имени Василия Каразина является одним из десяти лучших вузов нашей страны. В ЗВО уже согласовали стоимость обучения на 2025 –2026 учебный год.
Минимальная стоимость получения образования для поступающих на бакалавриат в этом году составляет 28 тысяч гривен, а максимальная – 46,7 тысячи гривен. Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на ZAXID.NET.
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Сколько стоит обучение в ХНУ имени Каразина?
Дороже всего – 46,7 тысяч гривен – надо заплатить за год обучения на таких специальностях:
"Экономика и международные экономические отношения";
"Учет и налогообложение";
"Банковское дело";
"Менеджмент";
"Маркетинг";
"Торговля";
Журналистика";
"Гостинично-ресторанное дело";
"Туристический бизнес";
"Право".
К самым дешевым специальностям относятся те, связанные с подготовкой учителей ("Среднее образование"). За год обучения надо отдать 28 тысяч гривен.
Так, стоимость обучения на первом курсе Харьковского университета имени Каразина в 2025/2026 учебном году (дневная форма, бакалавр) такова:
Среднее образование (биология и здоровье человека) – 28 тысяч гривен;
Биология и биохимия – 32 тысячи гривен;
Биотехнологии и биоинженерия – 32 тысячи гривен;
Среднее образование (география) – 28 тысяч гривен;
География и региональные студии (все образовательные программы) – 38,5 тысяч гривен;
Науки о Земле (все образовательные программы) – 32 тысячи гривен;
Экономика и международные экономические отношения (по специализациям, все образовательные программы) – 46,7 тысяч гривен;
Учет и налогообложение – 46,7 тысячи гривен;
Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 46,7 тысячи гривен;
Менеджмент (все образовательные программы) – 46,7 тысячи гривен;
Маркетинг – 46,7 тысячи гривен;
Торговля – 46,7 тысячи гривен;
Среднее образование (английский язык, второй иностранный язык и зарубежная литература) – 28 тысяч гривен;
Филология (первый язык – английский) – 38,5 тысячи гривен;
Филология (первый язык – немецкий) – 38,5 тысяч гривен;
Романские языки и литературы (перевод включительно), первый – испанский – 38,5 тысячи гривен;
Романские языки и литературы (перевод включительно), первый – французский – 38,5 тысячи гривен;
Восточные языки и литературы (перевод включительно), первая – китайский – 38,5 тысячи гривен;
История и археология – 32 тысячи гривен;
Компьютерные науки – 38,5 тысячи гривен;
Компьютерная инженерия – 38,5 тысячи гривен;
Кибербезопасность – 38,5 тысячи гривен;
Автоматизация и компьютерноинтегрированные технологии – 32 тысячи гривен;
Среднее образование (математика) – 28 тысяч гривен;
Математика – 32 тысячи гривен;
Прикладная математика – 38,5 тысячи гривен;
Теоретическая и прикладная информатика – 38,5 тысячи гривен;
Физическая терапия – 38,5 тысячи гривен;
Экономика и международные экономические отношения (по специализациям, все программы) – 46,7 тысячи гривен;
Международные отношения (все образовательные программы) – 46,7 тысячи гривен;
Международная логистика – 46,7 тысячи гривен;
Пищевые технологии – 32 тысячи гривен;
Гостинично-ресторанное дело – 46,7 тысячи гривен;
Туристический бизнес – 46,7 тысячи гривен;
Экология – 32 тысячи гривен;
Агрономия и цифровизация агросферы – 32 тысячи гривен;
Среднее образование (информатика) – 28 тысяч гривен;
Банковское дело и финансовый консалтинг – 46,7 тысячи гривен;
Цифровой менеджмент в бизнесе – 46,7 тысяч гривен;
Компьютерные науки и интеллектуальные технологии – 38,5 тысячи гривен;
Прикладная физика и наноматериалы (все образовательные программы) – 32 тысячи гривен;
Психология – 38,5 тысячи гривен;
Биомедицинская электроника и компьютеризированные системы – 32 тысячи гривен;
Информационные технологии управления сложными системами – 38,5 тысячи гривен;
Социология (все образовательные программы) – 38,5 тысячи гривен;
Журналистика – 46,7 тысячи гривен;
Социальная работа и консультирование – 32 тысячи гривен;
Среднее образование (физика и астрономия) – 28 тысяч гривен;
Физика и астрономия (все образовательные программы) – 32 тысячи гривен;
Филология (украинский язык и литература, все образовательные программы) – 32 тысячи гривен;
Филология (славянские языки и литературы, первая-польская) – 32 тысячи гривен;
Прикладная лингвистика – 32 тысячи гривен;
Среднее образование (украинский язык и литература) – 28 тысяч гривен;
Философия – 32 тысячи гривен;
Культурология и музееведение (все образовательные программы) – 32 тысячи гривен;
Политология – 38,5 тысячи гривен;
Среднее образование (химия) – 28 тысяч гривен;
Химия – 32 тысячи гривен;
Право – 46,7 тысяч гривен;
Международное право – 46,7 тысячи гривен;
Публичное управление и администрирование (все образовательные программы) – 46,7 тысячи гривен;
Профессиональное образование (экономика) – 28 тысяч гривен;
Профессиональное образование (предпринимательство в сфере услуг) – 28 тысяч гривен;
Профессиональное образование (энергетика) – 28 тысяч гривен;
Профессиональное образование (машиностроение) – 28 тысяч гривен;
Профессиональное образование (нефтегазовое дело) – 28 тысяч гривен;
Профессиональное образование (технология изделий легкой промышленности) – 28 тысяч гривен;
Профессиональное образование (пищевые технологии) – 28 тысяч гривен;
Профессиональное образование (транспорт) – 28 тысяч гривен;
Профессиональное образование (технологии цифровизации) – 28 тысяч гривен;
Практическая психология – 38,5 тысяч гривен;
Менеджмент предпринимательской деятельности – 46,7 тысяч гривен;
Интернет-маркетинг – 46,7 тысячи гривен;
Торговый бизнес и экспертиза в таможенном деле – 46,7 тысячи гривен;
Электрическая инженерия (все образовательные программы) – 32 тысячи гривен;
Компьютерно-интегрированные системы автоматизации технологических процессов и объектов – 32 тысячи гривен;
Информационно-измерительные системы – 32 тысячи гривен;
Инновационные пищевые технологии – 32 тысячи гривен;
Технологии легкой промышленности – 32 тысячи гривен 32 тысячи гривен;
Профессиональное образование. Охрана труда – 28 тысяч гривен;
Профессиональное образование. Электроника – 28 тысяч гривен;
Профессиональное образование. Электромеханика – 28 тысяч гривен;
Профессиональное образование. Цифровые технологии в управлении и обучении – 28 тысяч гривен;
Менеджмент административной деятельности, сферы услуг и торговли – 46,7 тысяч гривен;
Электроэнергетика, электротехника и электромеханика – 32 тысячи гривен;
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