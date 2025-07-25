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Учеба Образование в Украине Какова стоимость обучения в Киевском политехническом институте
25 июля, 10:47
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Какова стоимость обучения в Киевском политехническом институте

Мария Волошин
Основні тези
  • Стоимость обучения в Киевском политехническом институте на 2025-2026 годы составляет от 44,9 тысячи до 67,6 тысячи гривен в год.
  • Самые дорогие специальности: международные отношения, менеджмент, финансы, журналистика, маркетинг, торговля, право.

Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского является одним из самых популярных ЗВО страны. Вуз уже утвердил стоимость обучения для поступающих на бакалавриат в 2025 году.

Минимальная стоимость одного года обучения – 44,9 тысячи гривен, а максимальная – 67,6 тысячи гривен. Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на ZAXID.NET.

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Какова стоимость обучения в Киевской политехнике?

В 2025/2026 учебном году самые дорогие специальности в КПИ есть такие:

  • "Международные отношения";

  • "Менеджмент";

  • "Финансы, банковское дело";

  • "Журналистика";

  • "Маркетинг";

  • "Торговля";

  • "Право".

К самым дешевым относятся, в частности, связанные с инженерией, производством и строительством.

Стоимость обучения на первом курсе в КПИ имени Игоря Сикорского:

  • Дизайн – 54,1 тыс. грн

  • Изобразительное искусство и реставрация – 49,9 тысяч гривен;

  • Филология – 59,9 тысяч гривен;

  • Экономика и международные экономические отношения – 67,6 тысячи гривен;

  • Экономика и международные экономические отношения + Менеджмент (междисциплинарная) – 67,6 тысячи гривен;

  • Международные отношения – 67,6 тысячи гривен;

  • Психология – 54,1 тысячи гривен;

  • Социология – 54,1 тысячи гривен;

  • Журналистика – 67,6 тысячи гривен;

  • Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 67,6 тысячи гривен;

  • Менеджмент – 67,6 тысячи гривен;

  • Менеджмент + Прикладная механика (междисциплинарная) – 67,6 тысячи гривен;

  • Публичное управление и администрирование – 67,6 тысячи гривен;

  • Маркетинг – 67,6 тысячи гривен;

  • Торговля – 67,6 тысячи гривен;

  • Право – 67,6 тысячи гривен;

  • Экология – 44,9 тысячи гривен;

  • Физика и астрономия – 44,9 тысячи гривен;

  • Прикладная физика и наноматериалы – 44,9 тысячи гривен;

  • Математика – 44,9 тысячи гривен;

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

  • Прикладная математика – 54,1 тысячи гривен;

  • Инженерия программного обеспечения – 64,9 тысячи гривен;

  • Компьютерные науки – 54,9 тысячи гривен;

  • Системный анализ и наука о данных – 49,9 тысячи гривен;

  • Кибербезопасность и защита информации – 64,9 тысячи гривен;

  • Информационные системы и технологии – 55,9 тысячи гривен;

  • Компьютерная инженерия – 55,9 тысячи гривен;

  • Химические технологии и инженерия – 44,9 тысячи гривен;

  • Технологии защиты окружающей среды – 44,9 тысячи гривен;

  • Электрическая инженерия – 44,9 тысячи гривен;

  • Энергопроизводство – 44,9 тысячи гривен;

  • Электроника, электронные коммуникации, приборостроение и радиотехника – 44,9 тысячи гривен;

  • Информационно измерительные технологии – 44,9 тысячи гривен;

  • Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника – 44,9 тысячи гривен;

  • Материаловедение – 44,9 тысячи гривен;

  • Прикладная механика – 44,9 тысячи гривен;

  • Прикладная механика + Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника (междисциплинарная) – 44,9 тысячи гривен;

  • Металлургия – 44,44 9 тысячи гривен;

  • Машиностроение – 44,44 9 тысячи гривен;

  • Машиностроение + Химические технологии и инженерия (междисциплинарная) – 44,9 тысячи гривен;

  • Авиационная и ракетно-космическая техника – 44,9 тысячи гривен;

  • Горное дело и нефтегазовые технологии – 44,9 тысячи гривен;

  • Издательство и полиграфия – 49,9 тысячи гривен;

  • Биотехнологии и биоинженерия – 44,9 тысячи гривен;

  • Биомедицинская инженерия – 44,9 тысячи гривен;

  • Терапия и реабилитация – 54,1 тысячи гривен;

  • Социальная работа и консультирование – 49,9 тысячи гривен;

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