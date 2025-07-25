Какова стоимость обучения в Киевском политехническом институте
- Стоимость обучения в Киевском политехническом институте на 2025-2026 годы составляет от 44,9 тысячи до 67,6 тысячи гривен в год.
- Самые дорогие специальности: международные отношения, менеджмент, финансы, журналистика, маркетинг, торговля, право.
Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского является одним из самых популярных ЗВО страны. Вуз уже утвердил стоимость обучения для поступающих на бакалавриат в 2025 году.
Минимальная стоимость одного года обучения – 44,9 тысячи гривен, а максимальная – 67,6 тысячи гривен. Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на ZAXID.NET.
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Какова стоимость обучения в Киевской политехнике?
В 2025/2026 учебном году самые дорогие специальности в КПИ есть такие:
"Международные отношения";
"Менеджмент";
"Финансы, банковское дело";
"Журналистика";
"Маркетинг";
"Торговля";
"Право".
К самым дешевым относятся, в частности, связанные с инженерией, производством и строительством.
Стоимость обучения на первом курсе в КПИ имени Игоря Сикорского:
Дизайн – 54,1 тыс. грн
Изобразительное искусство и реставрация – 49,9 тысяч гривен;
Филология – 59,9 тысяч гривен;
Экономика и международные экономические отношения – 67,6 тысячи гривен;
Экономика и международные экономические отношения + Менеджмент (междисциплинарная) – 67,6 тысячи гривен;
Международные отношения – 67,6 тысячи гривен;
Психология – 54,1 тысячи гривен;
Социология – 54,1 тысячи гривен;
Журналистика – 67,6 тысячи гривен;
Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 67,6 тысячи гривен;
Менеджмент – 67,6 тысячи гривен;
Менеджмент + Прикладная механика (междисциплинарная) – 67,6 тысячи гривен;
Публичное управление и администрирование – 67,6 тысячи гривен;
Маркетинг – 67,6 тысячи гривен;
Торговля – 67,6 тысячи гривен;
Право – 67,6 тысячи гривен;
Экология – 44,9 тысячи гривен;
Физика и астрономия – 44,9 тысячи гривен;
Прикладная физика и наноматериалы – 44,9 тысячи гривен;
Математика – 44,9 тысячи гривен;
Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
Прикладная математика – 54,1 тысячи гривен;
Инженерия программного обеспечения – 64,9 тысячи гривен;
Компьютерные науки – 54,9 тысячи гривен;
Системный анализ и наука о данных – 49,9 тысячи гривен;
Кибербезопасность и защита информации – 64,9 тысячи гривен;
Информационные системы и технологии – 55,9 тысячи гривен;
Компьютерная инженерия – 55,9 тысячи гривен;
Химические технологии и инженерия – 44,9 тысячи гривен;
Технологии защиты окружающей среды – 44,9 тысячи гривен;
Электрическая инженерия – 44,9 тысячи гривен;
Энергопроизводство – 44,9 тысячи гривен;
Электроника, электронные коммуникации, приборостроение и радиотехника – 44,9 тысячи гривен;
Информационно измерительные технологии – 44,9 тысячи гривен;
Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника – 44,9 тысячи гривен;
Материаловедение – 44,9 тысячи гривен;
Прикладная механика – 44,9 тысячи гривен;
Прикладная механика + Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника (междисциплинарная) – 44,9 тысячи гривен;
Металлургия – 44,44 9 тысячи гривен;
Машиностроение – 44,44 9 тысячи гривен;
Машиностроение + Химические технологии и инженерия (междисциплинарная) – 44,9 тысячи гривен;
Авиационная и ракетно-космическая техника – 44,9 тысячи гривен;
Горное дело и нефтегазовые технологии – 44,9 тысячи гривен;
Издательство и полиграфия – 49,9 тысячи гривен;
Биотехнологии и биоинженерия – 44,9 тысячи гривен;
Биомедицинская инженерия – 44,9 тысячи гривен;
Терапия и реабилитация – 54,1 тысячи гривен;
Социальная работа и консультирование – 49,9 тысячи гривен;
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