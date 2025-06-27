Какова стоимость обучения в КНУ имени Тараса Шевченко на разных специальностях в 2025 году
- Стоимость обучения в КНУ имени Тараса Шевченко на 2025/2026 учебный год колеблется от 43,8 тысячи гривен до 95,6 тысячи гривен в год.
- Сколько здесь стоит год обучения на разных специальностях – в новости.
Вскоре стартует вступительная кампания в вузы в 2025 году. Поэтому абитуриенты внимательно изучают условия и цены на контрактное обучение в ЗВО.
Предлагаем ознакомиться со стоимостью обучения в одном из самых престижных вузов нашей страны – Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Сколько здесь стоит год обучения в 2025/2026 учебном году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Zaxid.net.
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Какова стоимость обучения в КНУ имени Шевченко в 2025 году
Минимальная стоимость одного года обучения на бакалавриате составляет 43,8 тысячи гривен. Максимальная – 95,6 тысячи гривен (обучение на английском языке).
Так, 95,6 тысячи гривен придется заплатить за год обучения на английском языке на образовательной программе "Международная коммерция и инвестиции". К специальностям, год обучения на которых превышает 76 тысяч гривен, относятся такие:
- "Международные отношения";
- "Туризм";
- "Журналистика";
- "Публичное управление и администрирование";
- "Менеджмент";
- "Учет и налогообложение";
- "Финансы";
- "Маркетинг";
- "Право".
К самым дешевым специальностям (43,8 тысячи гривен за один год обучения) относятся такие:
- "Культурология и музееведение";
- "Биология и биохимия";
- Химия";
- "Науки о Земле";
- "Физика и астрономия" и другие.
Заметим, что в 2025 году стоимость обучения выросла во всех вузах. В частности, через правительственное постановление, которое обязывает ЗВО устанавливать минимальную плату за обучение на уровне не ниже, чем фактические расходы государства на подготовку студента-бюджетника.
Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
Стоимость обучения на первом курсе КНУ имени Тараса Шевченко в 2025/2026 учебном году (дневная форма, бакалавр):
- Украинский язык и литература, среднее образование (по предметным специальностям) – 43,8 тысячи гривен;
- Английский язык и зарубежная литература, среднее образование (по предметным специальностям) – 58,4 тысячи гривен;
- Турецкий язык и зарубежная литература, среднее образование (по предметным специальностям) – 58,4 тысячи гривен;
- История и гражданское образование, среднее образование (по предметным специальностям) – 43,8 тысячи гривен;
- Математика, среднее образование (по предметным специальностям) – 43,8 тысячи гривен;
- География, среднее образование (по предметным специальностям) – 43,8 тысячи гривен;
- Естественные науки, среднее образование (по предметным специальностям) – 43,8 тысячи гривен;
- Аудиовизуальное искусство и медиапроизводство – 67,7 тысячи гривен;
- Религиоведение – 43,8 тысячи гривен.
- История и археология (американистика и европейские студии с углубленным изучением иностранных языков) – 51,5 тысячи гривен;
- История и археология (история Украины и культурная антропология с углубленным изучением иностранных языков) – 51,5 тысячи гривен;
- История и археология (другие образовательные программы) – 43,8 тысячи гривен;
- Философия – 43,8 тысячи гривен;
- Филология, образовательные программы: "Литературное творчество, украинский язык и литература и английский язык", "Украинский и английский языки: перевод и редактирование", "Украинский язык и литература и западноевропейский язык", "Крымскотатарский язык и литература, английский язык и перевод", "Классическая филология и английский язык", "Фольклористика, украинский язык и литература и иностранный язык" – по 56 тысяч гривен;
- Филология, образовательные программы: "Польский язык и литература, английский и литовский языки", "Хорватский язык и литература и английский язык", "Чешский язык и литература и английский язык", "Словенский язык и литература и английский язык" – по 61,3 тысячи гривен;
- Филология, образовательные программы: "Английская филология и перевод, два западноевропейских языка", "Перевод с английского и второго западноевропейского языка", "Немецкая филология и перевод, английский язык", "Перевод с немецкого и английского языков", "Шведская филология и перевод, английский язык и третий германский язык", "Испанский язык и перевод, английский язык и второй романский язык", "Перевод с испанского и с английского языков", "Итальянский язык и перевод, английский язык и второй романский язык", "Перевод с португальского и с английского языков", "Перевод с французского и с английского языков" и другие программы – по 68,3 тысячи гривен;
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- Филология, прикладная лингвистика – 56 тысячи гривен;
- Этнокультурология с углубленным изучением иностранного языка – 45,1 тысячи гривен;
- Культурология – 43,8 тысячи гривен;
- Музееведение, памятниковедение – 43,8 тысячи гривен;
- Библиотечное, информационное и архивное дело – 43,8 тысячи гривен;
- Менеджмент социокультурной деятельности – 61,3 тысячи гривен;
- Экономика и международные экономические отношения (язык обучения английский/украинский) – 81,1 тысячи гривен;
- Экономика и экономическая политика – 76,6 тысячи гривен;
- Экономическая аналитика – 76,6 тысячи гривен;
- Экономическая кибернетика – 78,2 тысячи гривен;
- Международная экономика – 79,6 тысячи гривен;
- Международная коммерция и инвестиции (язык обучения английский) – 95,6 тысячи гривен;
- Политология – 61,3 тысячи гривен;
- Психология – 61,3 тысячи гривен;
- Социология – 61,3 тысячи гривен;
- Менеджмент культурных и креативных индустрий (с обязательным изучением двух иностранных языков) – 76,6 тысячи гривен;
- Журналистика – 76,6 тысячи гривен;
- Учет и налогообложение – 76,6 тысячи гривен;
- Финансы – 78,2 тысячи гривен;
- Финансы (на основе ОКУ младшего специалиста) – 78,2 тысячи гривен;
- Финансовый бизнес – 78,2 тысячи гривен;
- Менеджмент организаций – 79,6 тысячи гривен;
- Менеджмент предпринимательской деятельности – 78,2 тысячи гривен;
- Маркетинг – 79,6 тысячи гривен;
- Право – 76,6 тысячи гривен;
- Биология и биохимия – 43,8 тысячи гривен;
- Экология – 43,8 тысячи гривен;
- Химия (все образовательные программы) – 43,8 тысячи гривен;
- Науки о Земле (все образовательные программы) – 43,8 тысячи гривен;
- Физика и астрономия (все образовательные программы) – 43,8 тысячи гривен;
- Прикладная физика и наноматериалы (все образовательные программы) – 43,8 тысячи гривен;
- География и региональные студии (все образовательные программы) – 61,3 тысячи гривен;
- Математика (все образовательные программы) – 43,8 тысячи гривен;
- Статистика – 43,8 тысячи гривен;
- Прикладная математика – 61,3 тысячи гривен;
- Инженерия программного обеспечения и программная инженерия – 61,3 тысячи гривен;
- Компьютерные науки (все образовательные программы) – 61,3 тысячи гривен;
- Компьютерная инженерия – 61,3 тысячи гривен;
- Системный анализ и наука о данных – 49,8 тысячи гривен;
- Кибербезопасность – 61,3 тысячи гривен;
- Информационные системы и технологии (все образовательные программы) – 61,3 тысячи гривен;
- Биотехнология – 43,8 тысячи гривен;
- Электроника – 43,8 тысячи гривен;
- Радиоэлектроника и электронные коммуникации – 52,3 тысячи гривен;
- Сетевые и интернет-технологии – 52,3 тысячи гривен;
- Геодезия и землеустройство – 49,8 тысячи гривен;
- Оценка земли и недвижимого имущества – 49,8 тысячи гривен;
- Ландшафтное планирование и озеленение – 43,8 тысячи гривен;
- Лабораторная диагностика – 61,3 тысячи гривен;
- Социальная работа и консультирование (все образовательные программы) – 43,8 тысячи гривен;
- Туризм – 76,6 тысячи гривен;
- Управление в сфере национальной безопасности – 52,3 тысячи гривен;
- Публичное управление и администрирование (все образовательные программы) – 76,6 тысячи гривен;
- Международные отношения (все образовательные программы) – 76,6 тысячи гривен;
- Международный бизнес (с обязательным изучением двух иностранных языков) – 76,6 тысячи гривен;
- Экономика и управление бизнесом – 79,6 тысячи гривен;
- Химия биомолекул – 43,8 тысячи гривен;
- Международные экономические отношения (с обязательным изучением двух иностранных языков) – 76,6 тысячи гривен.
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