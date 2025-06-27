Какова стоимость обучения в КНУ имени Тараса Шевченко на разных специальностях в 2025 году

Вскоре стартует вступительная кампания в вузы в 2025 году. Поэтому абитуриенты внимательно изучают условия и цены на контрактное обучение в ЗВО.

Предлагаем ознакомиться со стоимостью обучения в одном из самых престижных вузов нашей страны – Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Сколько здесь стоит год обучения в 2025/2026 учебном году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Zaxid.net.

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Какова стоимость обучения в КНУ имени Шевченко в 2025 году

Минимальная стоимость одного года обучения на бакалавриате составляет 43,8 тысячи гривен. Максимальная – 95,6 тысячи гривен (обучение на английском языке).

Так, 95,6 тысячи гривен придется заплатить за год обучения на английском языке на образовательной программе "Международная коммерция и инвестиции". К специальностям, год обучения на которых превышает 76 тысяч гривен, относятся такие:

"Международные отношения";

"Туризм";

"Журналистика";

"Публичное управление и администрирование";

"Менеджмент";

"Учет и налогообложение";

"Финансы";

"Маркетинг";

"Право".

К самым дешевым специальностям (43,8 тысячи гривен за один год обучения) относятся такие:

"Культурология и музееведение";

"Биология и биохимия";

Химия";

"Науки о Земле";

"Физика и астрономия" и другие.

Заметим, что в 2025 году стоимость обучения выросла во всех вузах. В частности, через правительственное постановление, которое обязывает ЗВО устанавливать минимальную плату за обучение на уровне не ниже, чем фактические расходы государства на подготовку студента-бюджетника.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Стоимость обучения на первом курсе КНУ имени Тараса Шевченко в 2025/2026 учебном году (дневная форма, бакалавр):

Украинский язык и литература, среднее образование (по предметным специальностям) – 43,8 тысячи гривен;

Английский язык и зарубежная литература, среднее образование (по предметным специальностям) – 58,4 тысячи гривен;

Турецкий язык и зарубежная литература, среднее образование (по предметным специальностям) – 58,4 тысячи гривен;

История и гражданское образование, среднее образование (по предметным специальностям) – 43,8 тысячи гривен;

Математика, среднее образование (по предметным специальностям) – 43,8 тысячи гривен;

География, среднее образование (по предметным специальностям) – 43,8 тысячи гривен;

Естественные науки, среднее образование (по предметным специальностям) – 43,8 тысячи гривен;

Аудиовизуальное искусство и медиапроизводство – 67,7 тысячи гривен;

Религиоведение – 43,8 тысячи гривен.

История и археология (американистика и европейские студии с углубленным изучением иностранных языков) – 51,5 тысячи гривен;

История и археология (история Украины и культурная антропология с углубленным изучением иностранных языков) – 51,5 тысячи гривен;

История и археология (другие образовательные программы) – 43,8 тысячи гривен;

Философия – 43,8 тысячи гривен;

Филология, образовательные программы: "Литературное творчество, украинский язык и литература и английский язык", "Украинский и английский языки: перевод и редактирование", "Украинский язык и литература и западноевропейский язык", "Крымскотатарский язык и литература, английский язык и перевод", "Классическая филология и английский язык", "Фольклористика, украинский язык и литература и иностранный язык" – по 56 тысяч гривен;

Филология, образовательные программы: "Польский язык и литература, английский и литовский языки", "Хорватский язык и литература и английский язык", "Чешский язык и литература и английский язык", "Словенский язык и литература и английский язык" – по 61,3 тысячи гривен;

Филология, образовательные программы: "Английская филология и перевод, два западноевропейских языка", "Перевод с английского и второго западноевропейского языка", "Немецкая филология и перевод, английский язык", "Перевод с немецкого и английского языков", "Шведская филология и перевод, английский язык и третий германский язык", "Испанский язык и перевод, английский язык и второй романский язык", "Перевод с испанского и с английского языков", "Итальянский язык и перевод, английский язык и второй романский язык", "Перевод с португальского и с английского языков", "Перевод с французского и с английского языков" и другие программы – по 68,3 тысячи гривен;

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Филология, прикладная лингвистика – 56 тысячи гривен;

Этнокультурология с углубленным изучением иностранного языка – 45,1 тысячи гривен;

Культурология – 43,8 тысячи гривен;

Музееведение, памятниковедение – 43,8 тысячи гривен;

Библиотечное, информационное и архивное дело – 43,8 тысячи гривен;

Менеджмент социокультурной деятельности – 61,3 тысячи гривен;

Экономика и международные экономические отношения (язык обучения английский/украинский) – 81,1 тысячи гривен;

Экономика и экономическая политика – 76,6 тысячи гривен;

Экономическая аналитика – 76,6 тысячи гривен;

Экономическая кибернетика – 78,2 тысячи гривен;

Международная экономика – 79,6 тысячи гривен;

Международная коммерция и инвестиции (язык обучения английский) – 95,6 тысячи гривен;

Политология – 61,3 тысячи гривен;

Психология – 61,3 тысячи гривен;

Социология – 61,3 тысячи гривен;

Менеджмент культурных и креативных индустрий (с обязательным изучением двух иностранных языков) – 76,6 тысячи гривен;

Журналистика – 76,6 тысячи гривен;

Учет и налогообложение – 76,6 тысячи гривен;

Финансы – 78,2 тысячи гривен;

Финансы (на основе ОКУ младшего специалиста) – 78,2 тысячи гривен;

Финансовый бизнес – 78,2 тысячи гривен;

Менеджмент организаций – 79,6 тысячи гривен;

Менеджмент предпринимательской деятельности – 78,2 тысячи гривен;

Маркетинг – 79,6 тысячи гривен;

Право – 76,6 тысячи гривен;

Биология и биохимия – 43,8 тысячи гривен;

Экология – 43,8 тысячи гривен;

Химия (все образовательные программы) – 43,8 тысячи гривен;

Науки о Земле (все образовательные программы) – 43,8 тысячи гривен;

Физика и астрономия (все образовательные программы) – 43,8 тысячи гривен;

Прикладная физика и наноматериалы (все образовательные программы) – 43,8 тысячи гривен;

География и региональные студии (все образовательные программы) – 61,3 тысячи гривен;

Математика (все образовательные программы) – 43,8 тысячи гривен;

Статистика – 43,8 тысячи гривен;

Прикладная математика – 61,3 тысячи гривен;

Инженерия программного обеспечения и программная инженерия – 61,3 тысячи гривен;

Компьютерные науки (все образовательные программы) – 61,3 тысячи гривен;

Компьютерная инженерия – 61,3 тысячи гривен;

Системный анализ и наука о данных – 49,8 тысячи гривен;

Кибербезопасность – 61,3 тысячи гривен;

Информационные системы и технологии (все образовательные программы) – 61,3 тысячи гривен;

Биотехнология – 43,8 тысячи гривен;

Электроника – 43,8 тысячи гривен;

Радиоэлектроника и электронные коммуникации – 52,3 тысячи гривен;

Сетевые и интернет-технологии – 52,3 тысячи гривен;

Геодезия и землеустройство – 49,8 тысячи гривен;

Оценка земли и недвижимого имущества – 49,8 тысячи гривен;

Ландшафтное планирование и озеленение – 43,8 тысячи гривен;

Лабораторная диагностика – 61,3 тысячи гривен;

Социальная работа и консультирование (все образовательные программы) – 43,8 тысячи гривен;

Туризм – 76,6 тысячи гривен;

Управление в сфере национальной безопасности – 52,3 тысячи гривен;

Публичное управление и администрирование (все образовательные программы) – 76,6 тысячи гривен;

Международные отношения (все образовательные программы) – 76,6 тысячи гривен;

Международный бизнес (с обязательным изучением двух иностранных языков) – 76,6 тысячи гривен;

Экономика и управление бизнесом – 79,6 тысячи гривен;

Химия биомолекул – 43,8 тысячи гривен;

Международные экономические отношения (с обязательным изучением двух иностранных языков) – 76,6 тысячи гривен.

Ранее мы сообщали, какая стоимость обучения в пяти самых популярных университетах Украины в 2025 году.