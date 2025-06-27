Пропонуємо ознайомитися з вартістю навчання в одному з найпрестижніших вишів нашої країни – Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Скільки тут коштує рік навчання у 2025/2026 навчальному році, повідомляє 24 Канал з посиланням на Zaxid.net.

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Яка вартість навчання у КНУ імені Шевченка у 2025 році

Мінімальна вартість одного року навчання на бакалавраті становить 43,8 тисячі гривень. Максимальна – 95,6 тисячі гривень (навчання англійською мовою).

Так, 95,6 тисячі гривень доведеться заплатити за рік навчання англійською мовою на освітній програмі "Міжнародна комерція та інвестиції". До спеціальностей, рік навчання на яких перевищує 76 тисяч гривень, належать такі:

Міжнародні відносити";

"Туризм";

"Журналістика";

"Публічне управління та адміністрування";

"Менеджмент";

"Облік і оподаткування";

"Фінанси";

"Маркетинг";

"Право".

До найдешевших спеціальностей (43,8 тисячі гривень за один рік навчання) належать такі:

"Культурологія та музеєзнавство";

"Біологія та біохімія";

Хімія";

"Науки про Землю";

"Фізика та астрономія" та інші.

Зауважимо, що у 2025 році вартість навчання зросла в усіх вишах. Зокрема, через урядову постанову, яка зобов'язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Вартість навчання на першому курсі КНУ імені Тараса Шевченка у 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр):

Українська мова і література, середня освіта (за предметними спеціальностями) – 43,8 тисячі гривень;

Англійська мова та зарубіжна література, середня освіта (за предметними спеціальностями) – 58,4 тисячі гривень;

Турецька мова та зарубіжна література, середня освіта (за предметними спеціальностями) – 58,4 тисячі гривень;

Історія та громадянська освіта, середня освіта (за предметними спеціальностями) – 43,8 тисячі гривень;

Математика, середня освіта (за предметними спеціальностями) – 43,8 тисячі гривень;

Географія, середня освіта (за предметними спеціальностями) – 43,8 тисячі гривень;

Природничі науки, середня освіта (за предметними спеціальностями) – 43,8 тисячі гривень;

Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво – 67,7 тисячі гривень;

Релігієзнавство – 43,8 тисячі гривень.

Історія та археологія (американістика та європейські студії з поглибленим вивченням іноземних мов) – 51,5 тисячі гривень;

Історія та археологія (історія України та культурна антропологія з поглибленим вивченням іноземних мов) – 51,5 тисячі гривень;

Історія та археологія (інші освітні програми) – 43,8 тисячі гривень;

Філософія – 43,8 тисячі гривень;

Філологія, освітні програми: "Літературна творчість, українська мова і література та англійська мова", "Українська і англійська мови: переклад та редагування", "Українська мова і література та західноєвропейська мова", "Кримськотатарська мова і література, англійська мова та переклад", "Класична філологія та англійська мова", "Фольклористика, українська мова і література та іноземна мова" – по 56 тисяч гривень;

Філологія, освітні програми: "Польська мова і література, англійська та литовська мови", "Хорватська мова і література та англійська мова", "Чеська мова і література та англійська мова", "Словенська мова і література та англійська мова" – по 61,3 тисячі гривень;

Філологія, освітні програми: "Англійська філологія та переклад, дві західноєвропейські мови", "Переклад з англійської та другої західноєвропейської мови", "Німецька філологія та переклад, англійська мова", "Переклад з німецької та англійської мов", "Шведська філологія та переклад, англійська мова та третя германська мова", "Іспанська мова та переклад, англійська мова та друга романська мова", "Переклад з іспанської та з англійської мов", "Італійська мова та переклад, англійська мова та друга романська мова", "Переклад із португальської та з англійської мов", "Переклад з французької та з англійської мов" та інші програми – по 68,3 тисячі гривень;

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Філологія, прикладна лінгвістика – 56 тисячі гривень;

Етнокультурологія з поглибленим вивченням іноземної мови – 45,1 тисячі гривень;

Культурологія – 43,8 тисячі гривень;

Музеєзнавство, пам’яткознавство – 43,8 тисячі гривень;

Бібліотечна, інформаційна та архівна справа – 43,8 тисячі гривень;

Менеджмент соціокультурної діяльності – 61,3 тисячі гривень;

Економіка та міжнародні економічні відносини (мова навчання англійська/українська) – 81,1 тисячі гривень;

Економіка та економічна політика – 76,6 тисячі гривень;

Економічна аналітика – 76,6 тисячі гривень;

Економічна кібернетика – 78,2 тисячі гривень;

Міжнародна економіка – 79,6 тисячі гривень;

Міжнародна комерція та інвестиції (мова навчання англійська) – 95,6 тисячі гривень;

Політологія – 61,3 тисячі гривень;

Психологія – 61,3 тисячі гривень;

Соціологія – 61,3 тисячі гривень;

Менеджмент культурних та креативних індустрій (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов) – 76,6 тисячі гривень;

Журналістика – 76,6 тисячі гривень;

Облік і оподаткування – 76,6 тисячі гривень;

Фінанси – 78,2 тисячі гривень;

Фінанси (на основі ОКР молодшого спеціаліста) – 78,2 тисячі гривень;

Фінансовий бізнес – 78,2 тисячі гривень;

Менеджмент організацій – 79,6 тисячі гривень;

Менеджмент підприємницької діяльності – 78,2 тисячі гривень;

Маркетинг – 79,6 тисячі гривень;

Право – 76,6 тисячі гривень;

Біологія та біохімія – 43,8 тисячі гривень;

Екологія – 43,8 тисячі гривень;

Хімія (усі освітні програми) – 43,8 тисячі гривень;

Науки про Землю (усі освітні програми) – 43,8 тисячі гривень;

Фізика та астрономія (усі освітні програми) – 43,8 тисячі гривень;

Прикладна фізика та наноматеріали (усі освітні програми) – 43,8 тисячі гривень;

Географія та регіональні студії (усі освітні програми) – 61,3 тисячі гривень;

Математика (усі освітні програми) – 43,8 тисячі гривень;

Статистика – 43,8 тисячі гривень;

Прикладна математика – 61,3 тисячі гривень;

Інженерія програмного забезпечення та програмна інженерія – 61,3 тисячі гривень;

Комп’ютерні науки (усі освітні програми) – 61,3 тисячі гривень;

Комп’ютерна інженерія – 61,3 тисячі гривень;

Системний аналіз та наука про дані – 49,8 тисячі гривень;

Кібербезпека – 61,3 тисячі гривень;

Інформаційні системи та технології (усі освітні програми) – 61,3 тисячі гривень;

Біотехнологія – 43,8 тисячі гривень;

Електроніка – 43,8 тисячі гривень;

Радіоелектроніка та електронні комунікації – 52,3 тисячі гривень;

Мережеві та інтернет-технології – 52,3 тисячі гривень;

Геодезія та землеустрій – 49,8 тисячі гривень;

Оцінка землі та нерухомого майна – 49,8 тисячі гривень;

Ландшафтне планування та озеленення – 43,8 тисячі гривень;

Лабораторна діагностика – 61,3 тисячі гривень;

Соціальна робота та консультування (усі освітні програми) – 43,8 тисячі гривень;

Туризм – 76,6 тисячі гривень;

Урядування у сфері національної безпеки – 52,3 тисячі гривень;

Публічне управління та адміністрування (усі освітні програми) – 76,6 тисячі гривень;

Міжнародні відносини (усі освітні програми) – 76,6 тисячі гривень;

Міжнародний бізнес (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов) – 76,6 тисячі гривень;

Економіка та управління бізнесом – 79,6 тисячі гривень;

Хімія біомолекул – 43,8 тисячі гривень;

Міжнародні економічні відносини (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов) – 76,6 тисячі гривень.

Раніше ми повідомляли, яка вартість навчання у п'яти найпопулярніших університетах України у 2025 році.