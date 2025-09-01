Укр Рус
1 сентября, 14:54
6

Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025: какой ценник на одежду и канцелярию

Алеся Кух
Основні тези
  • Стоимость сборов в школу в 2025 году варьируется от 800 до 3500 гривен для канцелярии и от 10 до 12 тысяч гривен для одежды.
  • Для первоклассников государство предлагает "Пакет школьника" стоимостью 5 тысяч гривен, но родителям стоит ответственно подходить к выбору качественных канцелярских товаров.
  • Старшеклассникам нужно меньше канцелярии, и они могут носить одежду с прошлого года, что делает сборы дешевле.

Стартовал 2025 – 2026 учебный год и школьники начали обучение. Но в течение августа многие родители в социальных сетях рассказывали, сколько стоят нынешние сборы в школу.

Какова стоимость канцелярии и одежды для школьников в 2025 году, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог @im_inna_4.

Какова стоимость сборов в школу?

Традиционный ежегодный волнующий вопрос родителей школьников – сколько стоят сборы в школу в 2015 году. Своим опытом и затратами в социальных сетях делятся немало мам. Ценник зависит от города, региона и места покупки обновок в школу.

Что входит в стоимость сборов в школу – канцелярия и одежда. И стоимость зависит от класса – младшая школа, средняя или старшие классы. А также от места закупки – рынок, магазины.

Конечно, самой дорогой является младшая школа и, конечно, сборы в первый класс. Для родителей первоклашек государство предложило Пакет школьника, в размере 5 тысяч, чтобы облегчить подготовку к школе.

Для первого класса, и для учеников младшей школы, классные руководители готовят чек-лист необходимой канцелярии или он есть в соответствующих магазинах. Это существенно упрощает закупки родителям.

Обычно в список самого необходимого для младшей школы входит:

  • рюкзак,
  • пенал,
  • дневник,
  • простые карандаши (4 штуки),
  • ручки (4 штуки),
  • цветные карандаши,
  • акварельные краски,
  • гуашь,
  • картон белый,
  • картон цветной,
  • бумага цветная,
  • ножницы,
  • кисточки (3 штуки),
  • обертки на тетради,
  • обертки на учебники,
  • папка для тетрадей,
  • фломастеры,
  • тетради в косую линию или линию (10 штук),
  • тетради в клеточку (10 штук),
  • стакан-непроливайка,
  • пластилин,
  • дощечка для лепки + стеки,
  • клей-карандаш и ПВА с кисточкой,
  • резинка,
  • линейка,
  • точилка.

Некоторые родители в перечень минимальных закупов включают еще:

  • ланчбокс для сбалансированных перекусов в школе;
  • бутылка для воды;
  • сумка для сменной обуви;
  • подкладка на парту для творчества,
  • папка для творчества,
  • папка для английского,
  • нотная тетрадь,
  • влажные салфетки,
  • фартук и нарукавники для творчества,
  • закладки,
  • подставку для книг и тому подобное.

Для первого класса – это необходимый минимум. Но для 2, 3, 4 класса, что-то уже может уже остаться с прошлого года и на этом можно сэкономить.

Стоимость канцелярии для первоклассницы: смотрите видео

Закупки осуществлялись и в специализированных магазинах, и в известных сетях бюджетных магазинов, которые тоже продают канцелярию. Стоимость этой корзины от 800 до 3500 тысяч. Самая дорогая покупка – рюкзак с хорошей ортопедической спинкой – от 1000 до 3500 тысяч гривен. То есть Пакета школьника хватит, но он дается только первокласснику.

Более того, можем встретить практику, когда школы дарят школьникам рюкзак с самым необходимым канцелярским минимумом.

Однако, педагоги отмечают, что к выбору канцелярских принадлежностей тоже стоит отнестись ответственно. Учителя отмечают, что из-за желания родителей сэкономить, страдают дети – некачественные карандаши, которыми трудно писать или разрисовывать; некачественный пластилин – слишком твердый или мягкий, или очень пачкает цветом руки, имеет резкий запах; неудобные ручки; фломастеры, которые сразу почти не красят и другие неудобства.

Другая линия расходов – одежда. В социальных сетях идут споры кого дороже собрать мальчика или девочку. Однако в подсчете бралась только одежда еще на относительно теплую осень без осенних ботинок, курток и шапок.

Вот самый стандартный базовый минимум для школьников младшей школы:

  • спортивный костюм,
  • обувь для спортзала,
  • брюки – 2 – 3 пары,
  • рубашка или блуза,
  • футболки – 3,
  • носки,
  • колготки,
  • юбка,
  • сарафан или платье,
  • обувь – 2 пары (туфли и кроссовки),
  • кофточка – 2,
  • кофточка с застежкой.

Заметим, что закупки проводились или на рынке, или в магазинах бюджетного сегмента. Количество единиц могло отличаться, но стоимость одежды – 8 – 12 тысяч гривен. Некоторые школы имеют школьную форму, по крайней мере для младших школьников, а ее стоимость – от 3500 тысяч.

Сколько стоит одежда: смотрите видео

Родители отмечают, что это – дорого, больше минимальной зарплаты украинца. Но покупать надо, потому что за лето дети выросли и прошлогодняя одежда уже маловата.

Многие медиа провели опрос или исследования в августе – сколько стоит собрать школьника и большинство родителей ответили – не менее 10 тысяч. Поэтому многие осуществляли закупку в течение лета.

Некоторые считают, что это еще не все – следует заплатить за рабочие тетради НУШ, прописи и другие необходимые учебные материалы.

Еще одна важная вещь – тревожный рюкзак школьника. Школа тоже определяет его содержание. Но среди имеющихся советов можем встретить следующее содержание:

  • бутылка питьевой воды;
  • питательные батончики, печенье или снеки (злаковые батончики или сухофрукты, орешки);
  • записка, в которой указаны ФИО ребенка, контактные данные родителей (имена, телефоны, адреса);
  • телефон и заряженное устройство;
  • индивидуальный набор лекарств;
  • фонарик;
  • раскраска, карандаши, блокнот блокнот;
  • любимая игрушка;
  • влажные салфетки;
  • кофточка или плед.

В комментариях родители делятся хитростями, в каких магазинах дешевле, где есть акции и как и на чем можно сэкономить.

Немного другая ситуация со средней школой, родители отмечают, что получается дешевле – меньше канцелярии – что-то остается с прошлого года, другую одежду, можно носить еще прошлогоднюю.

Старшеклассникам, как шутят родители, из канцелярии нужно несколько тетрадей на 48 или 96 листов, несколько ручек и карандаш, дневник, одежда могут и прошлогоднюю носить, возможно – рюкзак. Но все очень индивидуально. А у выпускных классов – другая история.

Однако, как бы не экономили родители, и не имели запас прошлогодней канцелярии, на одежду и обувь родители потратятся.

Что известно о Пакете школьника?

  1. Пакет школьника – это финансовая программа поддержка от правительства Украины.
  2. Для родителей первоклассников на закупку канцелярии и одежды выделяется по 5 000 гривен.
  3. Программа заработала с 18 августа 2025 года и заявку на получение средств можно оформить до 15 ноября через приложение Дія.
  4. Средства можно потратить как в онлайн магазинах, так и в магазинах с соответствующим товаром в течение 180 дней (с момента зачисления средств).