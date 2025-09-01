Стартував 2025 – 2026 навчальний рік і школярі розпочали навчання. Та протягом серпня чимало батьків у соціальних мережах розповідали, скільки коштують цьогорічні збори до школи.

Яка вартість канцелярії та одягу для школярів у 2025 році, розповідає 24 Канал, посилаючись на блог @im_inna_4.

Яка вартість зборів до школи?

Традиційне щорічне бентежне питання батьків школярів – скільки коштують збори до школи у 2015 році. Своїм досвідом та витратами у соціальних мережах діляться чимало мам. Цінник залежить від міста, регіону та місця купівлі обновок до школи.

Що входить у вартість зборів до школи – канцелярія та одяг. І вартість залежить від класу – молодша школа, середня чи старші класи. А також від місця закупівлі – ринок, магазини.

Звичайно, найдорожчою є молодша школа і, звісно, збори в перший клас. Для батьків першачків держава запропонувала Пакунок школяра, у розмірі 5 тисяч, щоб полегшити підготовку до школи.

Для першого класу, та й для учнів молодшої школи, класні керівники готують чек-лист необхідної канцелярії чи він є у відповідних крамницях. Це суттєво спрощує закупи батькам.

Зазвичай до списку найнеобхіднішого для молодшої школи входить:

рюкзак,

пенал,

щоденник,

прості олівці (4 штуки),

ручки (4 штуки),

кольорові олівці,

акварельні фарби,

гуаш,

картон білий,

картон кольоровий,

папір кольоровий,

ножиці,

пензлики (3 штуки),

обгортки на зошити,

обгортки на підручники,

тека для зошитів,

фломастери,

зошити в косу лінію чи лінію (10 штук),

зошити в клітинку (10 штук),

склянка-непроливайка,

пластилін,

дощечка для ліплення + стеки,

клей-олівець і ПВА з пензликом,

гумка,

лінійка,

точилка.

Дехто з батьків у перелік мінімальних закупів включає ще:

ланчбокс для збалансованих перекусів в школі;

пляшка для води;

сумка для змінного взуття;

підкладка на парту для творчості,

тека для творчості,

тека для англійської,

нотний зошит,

вологі серветки,

фартушок і нарукавники для творчості,

закладки,

підставку для книг тощо.

Для першого класу – це необхідний мінімум. Але для 2, 3, 4 класу, щось уже може уже залишитися з минулого року і на цьому можна зекономити.

Вартість канцелярії для першокласниці: дивіться відео

Закупи здійснювалися і у спеціалізованих магазинах, і у відомих мережах бюджетних крамниць, які теж продають канцелярію. Вартість цього кошика від 800 до 3500 тисяч. Найвартісніша покупка – рюкзак з хорошою ортопедичною спинкою – від 1000 до 3500 тисяч гривень. Тобто Пакунку школяра вистачить, але він дається лише першокласнику.

Ба більше, можемо зустріти практику, коли школи дарують школярам рюкзак з найнеобхіднішим канцелярським мінімумом.

Однак, педагоги наголошують, що до вибору канцелярського приладдя теж варто поставитися відповідально. Вчителі зауважують, що через бажання батьків зекономити, страждають діти – неякісні олівці, якими важко писати чи розмальовувати; неякісний пластилін – надто твердий чи м'який, чи дуже бруднить кольором руки, має різкий запах; незручні ручки; фломастери, які одразу майже не фарбують та інші незручності.

Інша лінія витрат – одяг. У соціальних мережах точаться суперечки кого дорожче зібрати хлопчика чи дівчинку. Однак у підрахунку брався лише одяг ще на відносно теплу осінь без осінніх черевиків, курток і шапок.

Ось найстандартніший базовий мінімум для школярів молодшої школи:

спортивний костюм,

взуття для спортзалу,

штани – 2 – 3 пари,

сорочка чи блуза,

футболки – 3,

шкарпетки,

колготки,

спідниця,

сарафан чи сукня,

взуття – 2 пари (туфлі і кросівки),

кофтинка – 2,

кофтинка з застібкою.

Зауважимо, що закупи проводились чи на ринку, чи у магазинах бюджетного сегмента. Кількість одиниць могла різнитися, але вартість одягу – 8 – 12 тисяч гривень. Деякі школи мають шкільну форму, принаймні для молодших школярів, а її вартість – від 3500 тисяч.

Скільки коштує одяг: дивіться відео

Батьки зазначають, що це – дорого, більше мінімальної зарплати українця. Але купувати треба, бо за літо діти виросли і торішній одяг уже замалий.

Чимало медіа провели опитування чи дослідження у серпні – скільки коштує зібрати школяра і більшість батьків відповіли – не менше 10 тисяч. Тому багато хто здійснював закупівлю протягом літа.

Дехто вважає, що це ще не усе – слід заплатити за робочі зошити НУШ, прописи та інші необхідні навчальні матеріали.

Ще одна важлива річ – тривожний рюкзак школяра. Школа теж визначає його вміст. Але серед наявних порад можемо зустріти наступний вміст:

пляшка питної води;

поживні батончики, печиво або снеки (злакові батончики чи сухофрукти, горішки);

записка, у якій вказані ПІБ дитини, контактні дані батьків (імена, телефони, адреси);

телефон та заряджений пристрій;

індивідуальний набір ліків;

ліхтарик;

розмальовка, олівці, блокнот;

улюблена іграшка;

вологі серветки;

кофтинка чи плед.

У коментарях батьки діляться хитриками, у яких магазинах дешевше, де є акції та як і на чому можна зекономити.

Трішки інша ситуація з середньою школою, батьки зазначають, що виходить дешевше – менше канцелярії – щось залишається з минулого року, інший одяг, можна носити ще торішній.

Старшокласникам, як жартують батьки, з канцелярії потрібно кілька зошитів на 48 чи 96 аркушів, кілька ручок і олівець, щоденник, одяг можуть і торішній носити, можливо – рюкзак. Але все дуже індивідуально. А у випускних класів – інша історія.

Проте, як би не економили батьки, та не мали запас торішньої канцелярії, на одяг та взуття батьки потратяться.

