Укр Рус
Освіта Освіта в Україні Скільки коштує зібрати дитину до школи у 2025: який цінник на одяг та канцелярію
1 вересня, 14:53
6

Скільки коштує зібрати дитину до школи у 2025: який цінник на одяг та канцелярію

Олеся Кух
Основні тези
  • Вартість зборів до школи у 2025 році варіюється від 800 до 3500 гривень для канцелярії та від 10 до 12 тисяч гривень для одягу.
  • Для першокласників держава пропонує "Пакунок школяра" вартістю 5 тисяч гривень, але батькам варто відповідально підходити до вибору якісних канцелярських товарів.
  • Старшокласникам потрібно менше канцелярії, і вони можуть носити одяг з минулого року, що робить збори дешевшими.

Стартував 2025 – 2026 навчальний рік і школярі розпочали навчання. Та протягом серпня чимало батьків у соціальних мережах розповідали, скільки коштують цьогорічні збори до школи.

Яка вартість канцелярії та одягу для школярів у 2025 році, розповідає 24 Канал, посилаючись на блог @im_inna_4.

Дивіться також Привітання з Днем знань для учнів і вчителів: вітання та листівки до 1 вересня 

Яка вартість зборів до школи?

Традиційне щорічне бентежне питання батьків школярів – скільки коштують збори до школи у 2015 році. Своїм досвідом та витратами у соціальних мережах діляться чимало мам. Цінник залежить від міста, регіону та місця купівлі обновок до школи.

Що входить у вартість зборів до школи – канцелярія та одяг. І вартість залежить від класу – молодша школа, середня чи старші класи. А також від місця закупівлі – ринок, магазини.

Звичайно, найдорожчою є молодша школа і, звісно, збори в перший клас. Для батьків першачків держава запропонувала Пакунок школяра, у розмірі 5 тисяч, щоб полегшити підготовку до школи.

Для першого класу, та й для учнів молодшої школи, класні керівники готують чек-лист необхідної канцелярії чи він є у відповідних крамницях. Це суттєво спрощує закупи батькам.

Зазвичай до списку найнеобхіднішого для молодшої школи входить:

  • рюкзак,
  • пенал,
  • щоденник,
  • прості олівці (4 штуки),
  • ручки (4 штуки),
  • кольорові олівці,
  • акварельні фарби,
  • гуаш,
  • картон білий,
  • картон кольоровий,
  • папір кольоровий,
  • ножиці,
  • пензлики (3 штуки),
  • обгортки на зошити,
  • обгортки на підручники,
  • тека для зошитів,
  • фломастери,
  • зошити в косу лінію чи лінію (10 штук),
  • зошити в клітинку (10 штук),
  • склянка-непроливайка,
  • пластилін,
  • дощечка для ліплення + стеки,
  • клей-олівець і ПВА з пензликом,
  • гумка,
  • лінійка,
  • точилка.

Дехто з батьків у перелік мінімальних закупів включає ще:

  • ланчбокс для збалансованих перекусів в школі;
  • пляшка для води;
  • сумка для змінного взуття;
  • підкладка на парту для творчості,
  • тека для творчості,
  • тека для англійської,
  • нотний зошит,
  • вологі серветки,
  • фартушок і нарукавники для творчості,
  • закладки,
  • підставку для книг тощо.

Для першого класу – це необхідний мінімум. Але для 2, 3, 4 класу, щось уже може уже залишитися з минулого року і на цьому можна зекономити.

Вартість канцелярії для першокласниці: дивіться відео

Закупи здійснювалися і у спеціалізованих магазинах, і у відомих мережах бюджетних крамниць, які теж продають канцелярію. Вартість цього кошика від 800 до 3500 тисяч. Найвартісніша покупка – рюкзак з хорошою ортопедичною спинкою – від 1000 до 3500 тисяч гривень. Тобто Пакунку школяра вистачить, але він дається лише першокласнику.

Ба більше, можемо зустріти практику, коли школи дарують школярам рюкзак з найнеобхіднішим канцелярським мінімумом.

Однак, педагоги наголошують, що до вибору канцелярського приладдя теж варто поставитися відповідально. Вчителі зауважують, що через бажання батьків зекономити, страждають діти – неякісні олівці, якими важко писати чи розмальовувати; неякісний пластилін – надто твердий чи м'який, чи дуже бруднить кольором руки, має різкий запах; незручні ручки; фломастери, які одразу майже не фарбують та інші незручності.

Інша лінія витрат – одяг. У соціальних мережах точаться суперечки кого дорожче зібрати хлопчика чи дівчинку. Однак у підрахунку брався лише одяг ще на відносно теплу осінь без осінніх черевиків, курток і шапок.

Ось найстандартніший базовий мінімум для школярів молодшої школи:

  • спортивний костюм,
  • взуття для спортзалу,
  • штани – 2 – 3 пари,
  • сорочка чи блуза,
  • футболки – 3,
  • шкарпетки,
  • колготки,
  • спідниця,
  • сарафан чи сукня,
  • взуття – 2 пари (туфлі і кросівки),
  • кофтинка – 2,
  • кофтинка з застібкою.

Зауважимо, що закупи проводились чи на ринку, чи у магазинах бюджетного сегмента. Кількість одиниць могла різнитися, але вартість одягу – 8 – 12 тисяч гривень. Деякі школи мають шкільну форму, принаймні для молодших школярів, а її вартість – від 3500 тисяч.

Скільки коштує одяг: дивіться відео

@im_inna_4 Скільки ми витратили, щоб зібрати доньку в 1 клас. Ч.2. Взуття та одяг #підготовкадошколи #збираємосьдошколи #1клас #скількикоштує #мамапершоклашки ♬ оригінальний звук - МАМКА ПЕРШОКЛАШКИ

Батьки зазначають, що це – дорого, більше мінімальної зарплати українця. Але купувати треба, бо за літо діти виросли і торішній одяг уже замалий.

Чимало медіа провели опитування чи дослідження у серпні – скільки коштує зібрати школяра і більшість батьків відповіли – не менше 10 тисяч. Тому багато хто здійснював закупівлю протягом літа.

Дехто вважає, що це ще не усе – слід заплатити за робочі зошити НУШ, прописи та інші необхідні навчальні матеріали.

Ще одна важлива річ – тривожний рюкзак школяра. Школа теж визначає його вміст. Але серед наявних порад можемо зустріти наступний вміст:

  • пляшка питної води;
  • поживні батончики, печиво або снеки (злакові батончики чи сухофрукти, горішки);
  • записка, у якій вказані ПІБ дитини, контактні дані батьків (імена, телефони, адреси);
  • телефон та заряджений пристрій;
  • індивідуальний набір ліків;
  • ліхтарик;
  • розмальовка, олівці, блокнот;
  • улюблена іграшка;
  • вологі серветки;
  • кофтинка чи плед.

У коментарях батьки діляться хитриками, у яких магазинах дешевше, де є акції та як і на чому можна зекономити.

Трішки інша ситуація з середньою школою, батьки зазначають, що виходить дешевше – менше канцелярії – щось залишається з минулого року, інший одяг, можна носити ще торішній.

Старшокласникам, як жартують батьки, з канцелярії потрібно кілька зошитів на 48 чи 96 аркушів, кілька ручок і олівець, щоденник, одяг можуть і торішній носити, можливо – рюкзак. Але все дуже індивідуально. А у випускних класів – інша історія.

Проте, як би не економили батьки, та не мали запас торішньої канцелярії, на одяг та взуття батьки потратяться.

Що відомо про Пакунок школяра?

  1. Пакунок школяра – це фінансова програма підтримка від уряду України.
  2. Для батьків першокласників на закупівлю канцелярії та одягу виділяється по 5 000 гривень.
  3. Програма запрацювала з 18 серпня 2025 року і заявку на отримання коштів можна оформити до 15 листопада через застосунок Дія.
  4. Кошти можна витратити як в онлайн магазинах, так і в крамницях з відповідним товаром протягом 180 днів (з моменту зарахування коштів).