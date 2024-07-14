Популярность растет: сколько стоит год обучения на психолога в вузах Украины

В Украине продолжается вступительная кампания 2024 года. Одной из самых популярных специальностей среди поступающих является психология.

Более того: спрос на получение высшего образования среди будущих психологов будет только расти. Поэтому посмотрим, сколько им придется отдать денег за год обучения в ЗВО Украины в этом году.

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Сколько стоит год обучения на психолога в 2024 году

В прошлом году это направление образования вошло в тройку предпочтений абитуриентов. Они подали 40 390 заявлений.

Больше всего заявлений поступило в так вузы:

Львовский национальный университет имени Ивана Франко получил 1936 заявлений от желающих изучать психологию.

Стоимость года обучения для поступающих 2024 года составляет 39,642 гривны, что на 15% дороже, чем в прошлом году.

Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова в Киеве (1935 заявлений) – 29,4 тысячи гривен (0%);

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (1603 заявления) – 39,9 тысячи гривен (0%);

Национальный университет "Львовская политехника" (1572 заявления) – 36,8 тысячи гривен (+5,1%);

Киевский университет имени Бориса Гринченко (1372 заявления) – 46 тысячи гривен.

Средняя стоимость в названных университетах составляет 38,348 тысячи гривен.

Ранее мы информировали, какая средняя цена на обучение на самых желанных специальностях в 2024 году. Об этом читайте по ссылке.