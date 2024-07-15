Сколько стоит год обучения в самых популярных вузах Украины

В Украине продолжается вступительная кампания в 2024 году. Цены на обучение в самых популярных вузах страны выросли, если сравнивать с 2023 годом.

По итогам 2024 года пятью лучшими вузами, по данным рейтинга, стали Киевский политехнический институт имени Сикорского (КПИ), Киевский национальный университет имени Шевченко, Национальный университет "Львовская политехника", Харьковский национальный университет имени Каразина и Сумской государственный университет.

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Какие вузы являются самыми популярными среди абитуриентов

Рейтинг самых популярных специальностей, к слову, составляет Минобразования, опираясь на количество поданных заявлений. Вступительная кампания 2023 года показала следующие результаты.

"Компьютерные науки" – 30,1 тысячи; "Филология" – 27,6 тысячи; "Право" – 25,9 тысячи; "Психология" – 24,6 тысячи; "Менеджмент" – 24,3 тысячи.

В 2022 году лидером рейтинга было "Право".

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Сколько стоит обучение в топовых вузах

В 2024 году больше всего за обучение на бакалавриате придется заплатить в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Уже традиционно в течение нескольких лет самой дорогой специальностью является "Право". За год обучения надо отдать 66 тысяч гривен.

Стоимость первого года обучения на других популярных специальностях в КНУ составляет 50,9 тысяч гривен, кроме специальности "Менеджмент" (54 тысячи).

В КНУ имени Тараса Шевченко и в Сумском государственном университете стоимость контракта прописана на четыре курса с ежегодным увеличением суммы за каждый год. В других вузах общая стоимость обучения делится поровну на четыре года.

В КПИ среди популярных специальностей дороже всего стоит филологическое и юридическое образования: 49,9 тысячи гривен за год или 199,6 тысячи гривен за все обучение. Во Львовской политехнике самые дорогие компьютерные науки – 46,2 тысячи гривен в год.

Самым дешевым среди топовых вузов нашей страны оказался университет имени Каразина. Цены на обучение по самым популярным специальностям там почти одинаковые: 31 – 33 тысячи гривен в год.

За год обучения на филолога в Сумском университете студентам нужно выложить 40,2 тысячи гривен.



Сколько стоит год обучения в топовых вузах Украины / Европейская правда