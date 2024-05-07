Сколько выпускников в 2024 году будет сдавать НМТ в 2024 году

В мае стартует национальный мультитест в 2024 году. Тестирование в этом году будут сдавать более 287 тысяч участников.

Столько человек получили сообщение об успешной регистрации и возможности сформировать сертификат НМТ. На основную сессию тестирования зарегистрировалось более 231 тысяч выпускников этого года и более 56 тысяч выпускников прошлых лет.

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Сколько человек будет сдавать мультитест в 2024 году

Среди зарегистрированных участников 267 898 человек намерены сдавать тестирование в Украине, а 19 883 – за рубежом.

Все участники, которые успешно прошли регистрацию, во время НМТ будут выполнять три обязательных теста, а именно по

украинскому языку;

математике;

истории Украины.

Среди выборочных предметов самым популярным является иностранные языки.

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Сколько человек будет сдавать НМТ на языках нацменьшинств

В 2024 году абитуриенты / абитуриентки, которые получали образование на языках коренных народов и национальных меньшинств, во время прохождения НМТ смогут выполнять тестовые задания по математике, истории Украины, биологии, географии, физики и химии на указанном ими при регистрации языке.

Всего 508 участников воспользовались этим правом и заказали перевод заданий хотя бы одного из предметов или на польском (35 человек), или румынском (65 человек), или венгерском (408 человек) языке.



НМТ-2024 можно сдавать на языках нацменьшинств / УЦОКО

Отметим, основная сессия НМТ в этом году начнется 14 мая и продлится до 25 июня. Из соображений безопасности УЦОКО не публикует информации о том, где состоятся тестирования на территории Украины. По этой же причине в этом году не обнародовали график тестирования.