"Революционный лозунг": как и где зародился зов "Слава Украине!"

Лозунг "Слава Украине" родился в Харькове. Вся Украина услышала его из Киева. А не дали ему пропасть без вести галичане и волыняне.

Историк Юрий Юзич заметил: лозунг "Слава Украине!" и ответ "По всей земле слава!" использовали еще в среде харьковской украинской студенческой общины в конце XIX века.

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Как и где зародился лозунг "Слава Украине!"

Также в это время этот клич использовали даже украинские эмигранты. В частности, он раздался во время веча в 1916 году в Детройте (США).

Кандидат исторических наук Алина Понипаляк добавила, что еще в 1919 году этот лозунг скандировали львовские студенты, выступавшие против польского правительства. После этого клич начали активно использовать в УНР.

Более широкое потребление лозунг приобрел в начале ХХ века, когда начала развиваться украинская государственность. В целом на протяжении всего ХХ века лозунг использовался как революционный лозунг украинцев.