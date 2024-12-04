Внимание привлекают и украинские головные уборы, в частности традиционная хустка, которую часто искажают русизмом "платок". 24 Канал рассказывает, какое значение для украинок имела хустка, и какие региональные названия носил этот головной убор.

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Нет, только не "платок"

Слова платок в украинском языке нет это русизм или калька.

А для обозначения женского головного убора украинок следует использовать слово "хустка". "Хустка" – это преимущественно квадратный кусок ткани или такое плетеное изделие, которым повязывают голову, шею или накидывают на плечи. В разных регионах Украины бытовали свои предпочтения относительно хустки, способов повязывания, цветов и названия.

Также платок еще называют в зависимости от материала и повязывания:

"хустина";

"фустина";

"хуст";

"плат";

"платина";

"шаль";

"рантух";

"рубець";

"ширинка";

"півка";

"обрус";

"завійка";

"пелена".

А платочком обозначайте – "хустинку", "хусточку", "носовичок" чи "носівочку" – кусочек ткани для личной гигиены.

Красивый украинский платок! / Freepik

День украинского платка – традиция украинского праздника

Для украинок платок настолько важен, что решено основать День украинского платка – 7 декабря. Впервые праздник отметили в 2019 году. Именно в этот день миллионы женщин со всего мира опубликовали фотографии с платками.

День украинского платка начали отмечать по инициативе винничанки, депутата Винницкого областного совета, президента Международного Клуба Успешных Женщин Украины Людмилы Станиславенко. Инициативу поддержали общественные деятели, актеры и успешные женщины из Украины и всего мира.

Во все последующие годы женщины и девушки приобщаются к флешмобам с платком и учатся связывать его традиционными украинскими способами. А вы в этом году присоединитесь к празднику?

Как повязать платок: смотрите видео

Интересные факты о платке

Украинскому платку и головным уборам посвящена серия марок Укрпочты. Большинство изображенных головных уборов являются экспонатами Музея этнографии и художественного промысла во Львове. Рассматривая марки, можно попробовать связать платок каким-то из способов.

Серия марок Укрпочты "Традиционные головные уборы украинцев" / коллаж 24 Канал

Символизм украинского платка

Платок – как элемент сватовства

Только получив предложение от парня, девушка должна была взять самый красивый платок и затыкать его за пояс, чтобы таким образом сообщить, что она – в процессе сватовства. Затем этим платком перевязывали жениха и сватов, а молодых во время свадьбы вводили в дом и заводили за праздничный стол с помощью белого платка. Он должен был дать благословение на счастливую семейную жизнь.

Платок – как символ замужней женщины

Во многих регионах Украины был такой обычай: парень, если имел серьезные намерения относительно девушки, дарил ей сапоги, ожерелье и платок. Затем его будущая свекровь завязывала на голове молодой на свадьбе. С этого времени выходить на люди без платка она не могла.

У лемков пара выходила после венчания из церкви, держась за белый платок, который изготовила молодая специально для этого события.

Платок – как символ социального статуса

Платок был признаком социального положения женщины: молодые женщины носили белые или яркие платки, старшие женщины – темные, вдовы – черные.

Платок – как оберег для воина.

Собственноручно вышитым платком девушка перевязывала парня, что шел в войско, чтобы легким был его путь и быстрой дорога домой. Если казак погибал, то именно этим вышитым платком во время погребения ему прикрывали глаза, "чтобы орел глаз не вынимал". Если казак погибал, вместе с его саблей в гроб клали платок или привязывали на крест, таким образом обозначая, что за него кто-то молится.

Платок – индикатор состоятельности семьи

На первую годовщину брака было принято, чтобы муж дарил женщине самый красивый платок. Заказать его у мастерицы было отдельным шиком, но считалось – если в гардеробе женщины менее трех платков, значит семья бедная. И вина за это возлагалась на мужа, что не дарит ей платков.

Платок – как основа закладки строительства дома

В древности наши предки обязательно клали платок на первый камешек здания и связывали руки мастеров. Верили, что таким образом дом быстро и хорошо построят.

Женщина без платка – к беде

Выходить замужней женщине без платка за ворота было тяжким грехом. Однако верили еще и в суеверия, что такая женщина может навлечь засуху, болезни или тяжелую зиму с ветрами. Единственное, когда разрешалось снять платок – во время родов, чтобы ребенок родился без осложнений, а потом ею потом накрыть малыша и благословить к жизни.

Платком призывали урожай

Как заканчивалась жатва, люди мастерили чучело. Обязательным атрибутом одежды, так называемой куклы был платок. Его всегда вязали на голову. Считалось, если чучело сгорит полностью, включая одежду, то и следующий год будет урожайным.

Платок сохранял девичью красоту

На красивый платок делался заговор, считалось, что мужчины не смогут отвести глаз от девушки которая его носит. Маленьких девушек мать также обтирала своим платком при умывании, чтобы уберечь от сглаза.

Носите платок не только 7 декабря, но и дополняйте свой образ этим стильным аксессуаром ежедневно – как головным убором, шалем или декором на сумку.