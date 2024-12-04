Увагу привертають і українські головні убори, зокрема традиційна хустка, яку часто спотворюють русизмом "платок". 24 Канал розповідає, які значення для українок мала хустка, та які регіональні назви носив цей головний убір.

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Ні, тільки не "платок"

Слова "платок" в українській мові нема це русизм чи калька.

А для позначення жіночого головного убору українок слід використовувати слово хустка. Хустка – це переважно квадратний шматок тканини або такий плетений виріб, яким пов'язують голову, шию чи накидають на плечі. В різних регіонах України побутували свої уподобання щодо хустки, способів її пов'язування, кольорів та її назви.

Також хустку ще називають залежно від матеріалу та пов'язування:

хустина;

фустина;

хуст;

плат;

платина;

шаль;

рантух;

рубець;

ширинка;

півка;

обрус;

завійка;

пелена.

А "платочком" позначайте – хустинку, хусточку, носовичок чи носівочку – шматочок тканини для особистої гігієни.

Красива українська хустка! / Freepik

День української хустки – традиція українського свята

Для українок хустка настільки важлива, що вирішено заснувати День української хустки – 7 грудня. Вперше свято відзначили у 2019 році. Саме в цей день мільйони жінок зі всього світу опублікували світлини з хустками.

День української хустки почали відзначати з ініціативи вінничанки, депутатки Вінницької обласної ради, президента Міжнародного Клубу Успішних Жінок України Людмили Станіславенко. Ініціативу підтримали громадські діячі, актори та успішні жінки з України та усього світу.

В усі наступні роки жінки та дівчата долучаються до флешмобів з хусткою та вчаться пов'язувати її традиційними українськими способами. А ви цього року долучитеся до свята?

Як пов'язати хустку: дивіться відео

Цікаві факти про хустку

Українській хустці та головним уборам присвячена серія марок Укрпошти. Більшість зображених головних уборів є експонатами Музею етнографії і художнього промислу у Львові. Розглядаючи марки, можна спробувати пов’язати хустку котримось зі способів.

Серія марок Укрпошти "Традиційні головні убори українців" / колаж 24 Канал

Символізм української хустки

Хустка – як елемент сватання

Лише отримавши освідчення від парубка, дівчина мала взяти найкрасивішу хустину та затикати її за пояс, щоб таким чином повідомити, що вона – у процесі сватання. Потім цією хусткою перевʼязували нареченого та сватів, а молодих під час весілля вводили до хати та заводили за святковий стіл за допомоги білої хустини. Вона мала дати благословення до щасливого родинного життя.

Хустка – як символ заміжньої жінки

У багатьох регіонах України був такий звичай: парубок, якщо мав серйозні наміри щодо дівчини, дарував їй чоботи, намисто та хустку. Потім її майбутня свекруха завʼязувала на голові молодій на весіллі. З цього часу виходити на люди без хустки вона не могла.

У лемків пара виходила після вінчання з церкви, тримаючись за білу хустину, що її виготовила молода спеціально для цієї події.

Хустка – як символ соціального статусу

Хустка була ознакою соціального становища жінки: молоді жінки носили білі або яскраві хустки, старші жінки – темні, вдови – чорні.

Хустка – як оберіг для воїна.

Власноруч вишитою хусткою дівчина перев’язувала хлопця, що йшов до війська, щоб легким був його шлях і швидшою дорога додому. Якщо козак гинув, то саме цією вишитою хусткою під час поховання йому прикривали очі, "щоб орел очей не виймав". Якщо козак гинув, разом з його шаблею у домовину клали хустину або ж привʼязували на хрест, таким чином позначаючи, що за нього хтось молиться.

Хустка – індикатор заможності родини

На першу річницю шлюбу було прийнято, щоб чоловік дарував жінці найгарнішу хустку. Замовити її у майстрині було окремим шиком, але вважалося – якщо у гардеробі жінки менш ніж три хустини, значить родина бідна. І провина за це покладалася на чоловіка, що не дарує їй хусток.

Хустка – як основа закладання будівництва хати

В давнину наші пращури обовʼязково покладали хустину на перший камінчик будівлі та звʼязували руки майстрів. Вірили, що таким чином хату швидко та ладно побудують.

Жінка без хустки – до біди

Виходити заміжній жінці без хустки за ворота було тяжким гріхом. Однак вірили ще й у забобони, що така жінка може накликати посуху, хвороби чи важку зиму з вітрами. Єдине, коли дозволялося зняти хустку – під час пологів, щоб дитя народилось без ускладнень, а потім нею потім накрити маля та благословити до життя.

Хусткою закликали врожай

Як закінчувалися жнива, люди майстрували опудало. Обов'язковим атрибутом одягу, так званої ляльки була хустка. Її завжди в'язали на голову. Вважалося, якщо опудало згорить повністю, включаючи одяг, то і наступний рік буде врожайним.

Хустка зберігала дівочу вроду

На гарну хустку робилося замовляння, вважалося, що чоловіки не зможуть відвести очей від дівчини яка її носить. Маленьких дівчат матір також обтирала своєю хусткою при вмиванні, щоб вберегти від пристріту.

Носіть хустку не лише 7 грудня, а й доповнюйте свій образ цим стильним аксесуаром щодня – як головним убором, шалем чи декором на сумку.