Забудьте о "предложении" руки и сердца: как красиво на украинском рассказать о своих намерениях

Зима и зимние праздники хорошее время для романтиков. А еще – красивые моменты для признания в любви. Правильно ли так называть этот важный момент?

Воспользуйтесь романтикой зимы и решитесь создать семью, а как "сделать предложение" на украинском, советует 24 Канал в рубрике "Антисуржик. Говорим правильно на украинском!".

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Как на украинском будет "сделать предложение девушке"

Если вы прошли этап, когда вы пускали бисики, подбивали клинцы, жарили халявки, стелили мостики, топтали тропу – одним словом ухаживали. Узнали свою половинку и готовы создать семью, время сделать предложение. Но так ли это звучит по-украински?

Сделать предложение руки и сердца – это калькирование с русского языка. Хотя можем встретить его очень часто. В украинском языке есть очень точное слово – "освідчитися". Также можно использовать заменитель – "просити руки".

Что такое предложение руки и сердца Это – предложение одного человека другому вступить в брак после периода ухаживания, продолжительность которого в мире значительно варьируется. Принятое предложение знаменует начало помолвки. Часто сопровождается ритуалом, иногда с вручением обручального кольца и формализованного вопроса, стоя на одном колене: "Ты станешь моей женой/мужем?".

Если вы уверены, что встретили свою половинку – признавайтесь в любви и просите руки. Признание в любви станет еще романтичнее и запомнится надолго, если сделать это на украинском языке. Не забудьте купить красивое кольцо!

Признавайтесь в любви и зимой / Freepik

Как сделать предложение, чтобы сказали заветное "да"

Психологи утверждают, что признание должно быть красивым моментом, организованным, продуманным, чтобы вызвать искренние, живые эмоции. Они тоже заложат фундамент отношений в будущей семье.

Зимние праздники, как Святой Николай или Новый год хорошие даты для признания – время, когда все ждут маленького чуда.

Можно встретить ряд советов как красиво сделать предложение, но они сводятся к выбору места, обстоятельств (праздник или событие) и учета предпочтений любимой девушки.

Что касается места, то выбор широк: на отдыхе (море, горы, экзотические места), на крыше, в ресторане, в важном для вас месте (например, там где познакомились), дома за романтическим ужином.

Выбирать обстоятельства следует продуманно: захочет ли девушка признание на семейном празднике или собственном Дне рождении, чужой вечеринке или свадьбе, а лучше в условиях с глазу на глаз здесь вам лучше знать предпочтения избранницы.

И учтите предпочтения любимой – воплотите ее мечту, подберите любимые цвета, цветы, ароматы, музыку, сделайте признание с помощью домашнего любимца. Ваши усилия и внимание к мелочам будут оценены.

Что касается зимних признаний, то лыжи, санки, путешествие в заснеженные горы или прогулка в парк. ну и конечно у новогодней елки или как подарок на Николайчика под подушку, который уже совсем скоро.

А еще приложение "Дія" предлагает опцию "Брак онлайн" где есть возможность "сделать предложение" половинке, отправив сообщение в один из мессенджеров.

Если у вас не хватает фантазии и времени обратитесь к специальным агентствам, которые организуют "праздник" по вашему желанию, устроят фотосессию или снимут "love story" и признание.

О любви на украинском языке / инфографика Укринформ